Saját podcast show-t kapnak a DC szuperhősök

Exkluzív szerződést kötött a világ legnagyobb zeneistreaming- és podcast platformjának számtó svéd Spotify és a Warner Bros, melynek eredményeképpen a DC képregényhősök sztorijai saját podcastepizódokat kapnak.

Batman, Superman, Wonder Woman és az egész Igazság Ligája, no meg persze a főellenségek rövidesen podcastekben is összecsaphatnak - a világ legnagyobb zenei streaming- és podcastplatformja, a svéd Spotify és a Warner Bros. most aláírt, több évre szóló megállapodásának köszönhetően.

Folytatjuk! Duna-parti Sysadmindayt és online IT-security meetupot is rendezünk júliusban! Duna-parti Sysadmindayt és online IT-security meetupot is rendezünk júliusban!

Folytatjuk! Duna-parti Sysadmindayt és online IT-security meetupot is rendezünk júliusban!

Az együttműködés - mely a bejelentés szerint most először kiterjed a teljes DC univerzumra - révén az ikonikus karakterek saját, meghatározott időközönként megjelenő podcast show-t kaphatnak majd. A megállapodás további, pontosan nem részletezett "kreatív munkákra" is kiterjed majd, mindazonáltal senkinek ne férjen kétség hozzá, hogy ezáltal a podcast, mint műfaj újabb, jelentős méretű rajongótábor körében válhat igazán kedveltté.

A konkurencia egyébként már korábban lépett, a Marvel a Pandora tulajdonosával, a SiriusXM-mel kötött hasonló tartalmú megállapodást.