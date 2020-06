Nevet vált az ITSH

Jövő hónapban nevet vált az IT Services Hungary, vagyis az ITSH, a magyar ICT-szektor egyik legnagyobb szereplője.

Nevet vált és át is alakul az IT Services Hungary (ITSH), összhangban azzal a folyamattal, amelynek során az anyavállalat Deutsche Telekom AG (DTAG) átstrukturálja nemzetközi business-to-business (b2b) szervezetét - tudatta a vállalat mai sajtóközleményében. A hazai cégből 2020. július 1-jével, kiválás útján létrejön a Deutsche Telekom IT and Telecommunications Hungary Kft., az IT Services Hungary Kft.-t pedig ezt követően, 2020. október 1-jei hatállyal Deutsche Telekom Systems Solutions Hungary Kft.-vé nevezik át. Az új márkanevet a két cég együttesen kapja: a munkaerőpiacon közösen, Deutsche Telekom IT Solutions néven lesznek jelen.

A Deutsche Telekom AG nemzetközi b2b szervezetének átalakítása során 2020. július 1-jével az eddig a DTAG leányvállalatához, a T-Systems International GmbH-hoz tartozó, telekommunikációhoz szorosan kötődő szolgáltatások a Telekom Deutschland GmbH-hoz kerülnek, egyúttal a hatékonyabb működés érdekében megszűnik az osztott felelősség a csoport különböző szegmensei között.

A telekommunikációs szolgáltatási területek közé tartozik például a hálózati infrastruktúra, valamint a nagyvállalatok és az üzleti ügyfelek mobilkommunikációs szolgáltatásai is.