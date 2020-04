Szinte mindent kiteregetett Velvet telefonjáról az LG

Újabb részletek derültek ki az LG Velvet néven ismert okostelefonjáról - a gyártó már a hivatalos bejelentés előtt a felső-középkategóriás, 5G támogatással érkező készülék szinte minden specifikációját közölte. Az már ismert volt, hogy a telefonban a Qualcomm Snapdragon 765 5G processzora dolgozik, most pedig az is kiderült, hogy ahhoz 8 gigabájt RAM tartozik, 128 gigabájt, microSD kártyával bővíthető háttértár társaságában.

Az eszköz egy 20,5:9-es képarányú OLED kijelzővel érkezik, hátoldalán pedig egy 48 megapixeles fő kamera mellett egy 8 megapixeles ultraszéles látószögű szenzor, illetve egy 5 megapixeles mélységérzékelő is található, az előlapon pedig egy 16 megapixeles szelfikamera is figyel. Az akku kapacitása ígéretes, 4300 mAh - és az LG jó szokásához híven a hagyományos 3,5 milliméteres jacket is megtartotta a készüléken. A kulcskérdés persze a telefon ára lesz, ezt ugyanakkor csak jövő héten árulja majd el a gyártó.