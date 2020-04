Az AirTag biléták és az iPhone SE nevét is elkotyogta az Apple

Két új termék érkezését is megerősíteni látszik az Apple weboldala és YouTube csatornája, amelyeken rövid időre "véletlenül" az AirTagek és az új iPhone SE neve is felbukkant. Az AirTags név egy a telefonon tárolt adatok törlését bemutató oktatóvideóban tűnt fel, a "Find my iPhone" menüpont, a telefon offline megkeresésére vonatkozó alpontja alatt. Az AirTag eszközökről korábban már számos pletykát hallhattunk, lényegében a jól ismert Tile követőbiléták Apple-féle variánsáról van szó, amelyeket kulcscsomóra, táskára vagy egyéb használati tárgyakra rögzíthetünk, majd ha az adott eszközt nem találnánk, a bilétákat telefonról "megcsörgethetjük", tipikusan Bluetooth kapcsolaton keresztül. Az AirTagek kapcsán egyébként már az iOS 14 kódjában is voltak utalások.

Az iPhone SE az Apple weboldalán az iPhone 7 és 8 modellekre szánt kijelzővédő fóliák mellett tűnt fel. Ez igazolni látszik azokat az értesüléseket, melyek szerint a készülék az iPhone 8-tól ismert kialakítást és kijelzőméretet követi majd. Ha az Apple megtartja az eredeti SE-nél látott gyakorlatot, az új modellben ugyanaz a processzor dolgozik majd, mint az aktuális csúcskészülékekben - mindezt a fősodorbeli iPhone-kohoz képest jóval barátságosabb árcédula mellett.