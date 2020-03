Böngészőben is 4K streaminggel bővít a Google Stadia

Megérkezett a régóta ígért 4K támogatás a Google játékstreaming szolgáltatásának böngészős felületére, legalábbis egyes felhasználóknál - a funkciót, ahogy lenni szokott, a cég több lépcsőben teszi elérhetővé a játékosok számára. Az újításról először a 9to5Google számolt be, kiemelve, hogy a 4K játék Chromecast Ultrával már eddig is lehetséges volt, más platformokon ugyanakkor még váratott magára.

A 4K játékstreaminghez a Stadia havi 10 dolláros Pro csomagját kell igénybe venni, továbbá papírforma szerint "kiváló", legalább másodpercenkénti 35 megabites internetkapcsolatra van hozzá szükség - a lap tapasztalatai szerint ugyanakkor a szolgáltatás által "jó" illetve "ok" kategóriába sorolt, lassabb kapcsolat mellett is sikerült életre hívni a 4K felbontást. Ez az opció a későbbiekben számottevő versenyelőnyt jelenthet a funkciópalettáját még építgető Stadia számára az olyan, egyre fenyegetőbb riválisokkal szemben, mint az egymillió felhasználós mérföldkövet nemrég átlépő Nvidia GeFroce Now.