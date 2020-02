Már egymillió felhasználónál jár a GeForce Now

Már a rajtvonalnál megrohanták a játékosok az Nvidia GeForce Now játékstreaming platformját, mint a vállalat beszámolt róla, a február eleji rajt óta több mint egymillió felhasználó iratkozott fel a szolgáltatásra. Az impresszív szám kapcsán persze érdemes figyelembe venni, hogy még bőven tart a GeForce Now fizetős, prémium konstrukciójának díjmentes, 90 napos promóciós időszaka, amelynek lejártát követően sokan lemorzsolódhatnak a szolgáltatásról.

Nehezíti továbbá a cég helyzetét, hogy az Activision Blizzard nemrég minden játékát kivonta a GeForce Now alól - noha a vállalat arról beszélt, már egyeztet a kiadóval azok visszahozása kapcsán. Az Nvidia szerint továbbá már 1500 további címet is betárazott a platformra, amelyek a következő hónapokban válhatnak elérhetővé - és azt is sietett kiemelni, hogy az idei év talán legjobban várt játéka, a CD Projekt Red által fejlesztett Cyberpunk 2077 is játszható lesz a GeForce Now felületén, már a megjelenés napjától.