Cybertruck: itt a Tesla igás-szörnyetege

Ígéretes teljesítményt és meghökkentő formatervet hoz a Tesla frissen leleplezett elektromos pickupja, a platós terepjáró retrofuturisztikus külseje még egy-két hétig egész biztosan uralja majd a közösségi médiafelületeket. Bár az agresszívan szögletes, rozsdamentes acélkarosszéria megjelenése erősen megosztó, a jármű képességei már egyértelműen pozitív fogadtatást kaptak.

A sokatmondó Cybertruck néven rajtoló autó ugyanis (a legbőkezűbb konfigurációban) több mint 500 mérföldes, azaz 800 kilométert meghaladó hatótávolságot produkál, illetve kevesebb mint 2,9 másodperc alatt gyorsul fel nulláról 100 kilométeres óránkénti sebességre - bár ez talán kevésbé fontos szempont egy igáslónak szánt terepjáró esetében. A hatszemélyes autó akár 1,5 tonnát meghaladó rakománnyal is megbirkózik, és vontatásnál sem kell szégyenkeznie, ugyanis több mint 6,3 tonnás vontatmányt is köthetünk mögé. Említést érdemel, hogy az autó "Tesla Armor Glass" ablakokat kap, amelyek laminált üvege Elon Musk szerint egy 9 milliméteres lövedéket is megállít. Ezt persze érdemes némi szkepticizmussal kezelni, miután a bemutatón egy lelkes önkéntes különösebb erőfeszítés nélkül betörte az autó két ablakát is egy nekidobott tárggyal - igaz, ahogy Musk is rámutatott, a tárgy nem hatolt át az üvegen.

Az autó belsejében persze ott figyel az ismerős, 17 hüvelykes érintőképernyő, illetve a Teslától ismert "önvezető" pontosabban fejlett vezetéssegítő funkciók is elérhetők benne, persze felárért cserébe. A Cybertruck indulóára nettó 39900 dollár lesz, a "kimaxolt" a fenti képességeket felvonultató csúcsmodellért azonban jóval mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni, az autó árcédulája ilyenkor éppen nettó 70 ezer dollár alatt áll meg - erre jön még rá 7000 dollár extra, ha az önvezető funkciókat is szeretnénk. A gyártó 2021 végére ígéri a piaci rajtot, ez persze a céget ismerve tovább csúszhat.