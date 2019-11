Már teszteli az ARM-ra szabott chromiumos Edge-et a Microsoft

Hét kedvenc előadónk az idei HWSW mobile!-ról (x) 90 fős előadó lesz a konferencián, segítve az eligazodást, kiemeltük neked a hét kedvencünket.

Már az ARM-os platformokon is elkezdte a Chromiumra építő Edge böngésző tesztelését a Microsoft. A jelenleg Canary verzióban elérhető kiadás a vállalat szerint natívan fut az ARM64 rendszereken, és rövidesen Dev, illetve Beta csatornába lép. A cégnek kifejezetten fontos, hogy a böngésző ARM-ra szabott verziója minél előbb stabil formában is elérhető legyen, hiszen már maga is piacra dobta ARM-alapú Surface Pro X készülékeit, amelyek egyelőre natív Edge böngésző nélkül kerülnek a boltokba.