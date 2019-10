Androiddal a fedélzetén érkezik a Volvo első elektromos autója

Helyben futtatott Android rendszerrel szereli fel első, teljesen elektromos járművét a Volvo. Az XC40 SUV tisztán elektromos hajtású kiadásának infotainment rendszere az Android Automotive-ot futtatja majd - ezt ne keverjük össze az Android Autóval, amely a járműhöz vezetékkel, vagy anélkül csatlakozó okostelefon képét jeleníti meg az autó kijelzőjén, vezetésbarát felhasználói felület mellet. Jelen esetben ugyanis egy az autó saját hardverén futó, teljes értékű Androidról van szó, Google Assistanttel, Google Mapsszel, sőt Play Store-ral felszerelve, amely okostelefon nélkül is változatlanul használható. Az autón futó natív Android sokkal mélyebb integrációt kap a jármű saját funkcióival is, így például az Assistanttal a zene vagy az üzenetfelolvasás mellett az autó klímája is vezérelhető. A rendszer másik nagy előnye az OTA frissítések támogatása, amelyekkel javítások és új funkciók is érkezhetnek a rendszerre.

Az Android Automotive háttér ugyanakkor nem jelenti, hogy az elkötelezett Apple felhasználók kiesnének az elektromos XC40 potenciális vásárlóinak köréből, a néhány napon belül bemutatkozó autó ugyanis az Apple telefonos-vezetékes CarPlay megoldását is támogatja.