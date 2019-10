Android Auto Wireless támogatást kapnak a Samsung csúcstelefonjai

Az eszközök már vezeték nélkül is képesek az Android Auto tartalmak megjelenítésére - de minek, ha nincs hol?

Vezeték nélküli Android Auto támogatást kapnak a Samsung csúcstelefonjai - noha egyelőre nem mondhatni, hogy sok felhasználó profitál majd az új képességekből. Az Android Autót ne keverjük össze a Google által mára nagyobb lendülettel népszerűsített autós infotainment rendszerekre szánt, helyben futtatott Android rendszerrel, amelynek megjelenését az autógyártók kedvükre alakíthatják. Jelen esetben a már jó ideje elérhető, ismert Android Autóról van szó, amely a járműhöz csatlakoztatott telefon tartalmait hivatott az infotainment rendszer képernyőjén megjeleníteni, vezetés közben is kényelmesen kezelhető formában.

A funkció használatához az esetek túlnyomó többségében vezetékes kapcsolatra van szükség az autó és a telefon között - ezt hivatott kiküszöbölni az Andorid Auto Wireless, amellyel vezeték nélkül is továbbíthatók a telefonos tartalmak az autó kijelzőjére. A Google ilyen irányú vízióját ugyanakkor az iparágban úgy tűnik nem sokan osztják: a vezeték nélküli megoldást a telefongyártók közül egészen idáig egyedül a keresőóriás támogatta, a Nexus 5X és 6P modellekig visszamenőleg - az autógyártók közül pedig mindmáig egyetlen egy sem állt be a szolgáltatás mögé, ahogy az Ars Technica is kiemeli, az jelenleg mindössze bizonyos JVC, Kenwood és Pioneer utólag beszerelhető fejegységeken vehető igénybe.

Telefongyártói oldalon mindenesetre most már a Google a Samsungot is maga mellett tudhatja, a koreai vállalat egészen Galaxy S8 szériájáig visszamenőleg teszi elérhetővé a vezeték nélküli Android Auto használatot készülékein. Ez egész pontosan a Galaxy S8, S9 és S10 sorozatok tagjait, valamint a Note8, Note9 és Note10 szériákat jelenti.

A tavalyi CES-en bejelentett Android Auto Wireless tehát eddig nem igazán lett átütő siker - persze azt is érdemes észben tartani, hogy az autóipar hagyományosan rendkívül lassan mozog, így a fentiekhez hasonló új technológiák adoptálását sem sieti el. Persze tény, hogy a jóval agilisebb okostelefonos szektor sem csapott le a technológiára, talán épp az autós támogatás hiánya miatt. A Google tehát a megoldással jelenleg ördögi körben vergődik - nem csoda, hogy a vállalat egyre inkább az autókra telepített Android rendszerekre igyekszik fókuszálni.