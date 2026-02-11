Csatát nyert a Meta ellen a Deutsche Telekom

Kamatokkal együtt nagyjából harmincmillió euró megfizetésére kötelezte másodfokon a Meta adattranzit-leányvállalatát, az Edge Networksöt a német bíróság, amiért a cég több éven keresztül ingyenesen használta a Deutsche Telekom peeringpontjait, noha ezért egy korábban hatályos szerződés alapján pénzt kellett fizetnie.

A Meta és a Deutsche Telekom háborúja a nyilvánosság előtt 2024 szeptemberében kezdődött, amikor a közösségimédia-óriás bejelentette, hogy azonnali hatállyal megszünteti a direkt összeköttetést (azaz a direkt peering kapcsolatot) saját hálózata és Európa legnagyobb telkójának, a Deutsche Telekomnak (DTAG) a hálózata között.

A két cég jogvitája a fizetős peering feltételeinek újratárgyalásával kezdett elmérgesedni az előző évtized végén, melynek az lett a vége, hogy a Meta 2021 márciusában felmondta a fizetős peering megállapodást, a DTAG azonban továbbra is fenntartotta a kapcsolatot, egyrészt arra hivatkozva, hogy ez a felhasználók érdeke, másrészt abban a reményben, hogy rövidesen megegyezhetnek a felek. A peeringért a cég ezért tovább számlázott a Meta-nak az eredeti szerződésben foglaltak szerint.

Mark Zuckerberg cége ugyanakkor arra hivatkozva, hogy a díjfizetés ellentétes a peering megállapodások alapkoncepciójával, nem fizette a számlákat, a német fél ezért beperelte a Meta leányvállalatát, 2024 májusában pedig elsőfokon meg is nyerte a pert.

Ebben az ítéletben a bíróság kimondta, hogy a Meta mivel ráutaló magatartással tovább használta a direkt peering linket a DTAG felé, ezért köteles megfizetni annak díját is, azaz visszamenőleg nagyjából húszmillió eurót.

Az elsőfokú ítéletben foglaltakat fenntartotta a másodfokon eljáró bíróság is, ezzel a Meta-nak immár a kamatokkal együtt csaknem 30 millió eurót kell kifizetnie a német távközlési multi felé.

Az ügy ismételten ráirányítja a figyelmet arra az érdekkonfliktusra, mely a távközlési cégek és a nagy tartalomszolgáltatók között húzódik hosszú évek óta, és amelyben az infrastruktúra-tulajdonosok próbálnak extra bevételhez jutni az előfizetési díjakon felül, mivel szerintük az internetes adatforgalom korábbi egyensúlyi modellje mára felborult és súlyos aránytalanságokat eredményez a költségeloszlásban.

A nagy technológiai multik ezzel szemben azzal érvelnek, hogy a fentihez hasonló peering megállapodások miatt sérül az internet azon alapvető fundamentuma, hogy az internetezők minden internetes tartalomhoz választásuk szerint, üzleti érdekek mentén felmerült korlátozások nélkül, azonos minőségben hozzáférhessenek.