Ismét szelet kapott a ChatGPT vitorlája

Sikerült visszatérni a havi 10 százalékos növekedési pályára a ChatGPT felhasználói bázisára vonatkozóan Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint. A startup már több mint 800 millió heti aktív felhasználóval rendelkezik, többek közt annak köszönhetően, hogy folyamatosan vezeti be az újabb funkciókat. A héten egy frissített modellt is kap a csevegő a belsős Slack-üzenetek alapján.

Tavaly év végén lassulást lehetett mérni: a ChatGPT globális havi aktív felhasználóinak számát augusztus és november között mindössze körülbelül 6%-kal sikerült növelni. Eközben a Google Gemini globális havi aktív felhasználóinak száma körülbelül 30%-kal ugrott meg ugyanezen időszak alatt, miután elérhetővé vált a Nano Banana képgeneráló modell.

Az OpenAI és riválisai, köztük az Anthropic sorra újabb eszközökkel és fejlettebb modellekkel próbálnak lépést tartani az újabb felhasználókért és a piaci részesedésért zajló versenyben. A Google Gemini app tavaly december végén jelentett 750 millió havi aktív felhasználóról, míg az Anthropic főleg az üzleti felhasználást célzó Claude és a Cowork termékekre fókuszál.

Az OpenAI szintén rendelkezik saját kódolóasszistenssel, a Claude Code közvetlen versenytársának számító Codex-szel, mely egyre elterjedtebb a fejlesztők körében: a múlt héthez képest 50 százalékkal nőtt meg használtsága mindössze egy hét alatt Altman bevallása szerint, és a befektetőknek prezentált grafikonok szerint elkezdett beleharapni a Claude Code piaci részesedésébe.

Sam Altman cége következő lépésként a hirdetések bevezetésével fogja fokozni a bevételszerzési törekvéseket, hogy fedezni tudja saját technológiái fejlesztésének és fenntartásának magas költségeit. Tesztüzemben már el is indul a reklámok megjelenítése a hét folyamán az ingyenes és a Go szintek felhasználói számára az Egyesült Államokban, melyektől idővel bevételének mintegy felét reméli a startup.

Az OpenAI a tőkebevonásokról szóló tárgyalásokon vélhetően komoly számokkal fog dobálózni a következő két hétben. A jelenlegi finanszírozási kör két szakaszban zárulhat majd: első körben a Microsoft, az Nvidia és az Amazon vállalhat szerepet, utóbbi akár 50 milliárd dollárt is tolhat a cégbe. A Softbank korábban már szintén szándékát fejezte ki egy 30 milliárd dolláros hozzájárulásról, de a konkrét részletek és összegek még képlékenyek. A sajtó mindenesetre úgy sejti, hogy a kör végül összesen 100 milliárd dollárral zárulhat.