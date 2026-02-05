Nem használható a DÁP-applikáció az áprilisi választásokon

Tegnap bő két hónappal a 2026-os országgyűlési választások előtt megkezdte a választási értesítők postázását a Nemzeti Választási Iroda (NVI), melyben ezúttal is a voksok leadásához szükséges alapinformációk szerepelnek a névjegyzékbe vételről szóló értesítés mellett.

A levél - melyet a szavazásra jogosult elektronikus tárhelyére is megküldenek, ha van ilyen - tartalmazza egyebek mellett a szavazókör számát és a szavazás idejét, emellett tájékoztatást nyújt arról is, hogy mely okmányok bemutatásával azonosíthatja magát az állampolgár a szavazatszámláló bizottság előtt.

részlet a 2026-os választási értesítőből

Ez utóbbi kapcsán új elemként szerepel a levélben, hogy a Digitális Állampolgárság Programhoz (DÁP) készült applikáció a 2026-os országgyűlési választások során nem alkalmas a személyazonosság igazolására, vagyis aki ilyennel rendelkezik és a fizikai okmányait rendszerint nem tartja magánál, annak mindenképpen gondoskodnia kell arról, hogy érvényes személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél legyen nála a szavazás során.

A Digitális Állampolgárság Program applikáció felhasználói bázisa a platform megjelenését követően jelentős mértékben gyarapodott, részben az Ügyfélkapu-autentikációval kapcsolatos tavaly januári változások hatására. A DÁP 2024-ben azzal az ígérettel indult, hogy a közigazgatási folyamatokat számottevően egyszerűbbé teszi, beleértve az állampolgárok azonosítását is az online és offline közegben egyaránt.

Az applikáció ugyanakkor továbbra is kizárólag a rendőrségi igazoltatásnál használható a személyazonosság igazolására, a mobilapp által generált QR-kódot más állami vagy privát szervezet nem fogadja el a hagyományos okmányok helyett.

Ennek egyik oka információink szerint a digitális ügyintézéshez lassan igazodó jogszabályi háttérben keresendő, a másik pedig az infrastruktúrában, a rendőrségen kívül ugyanis nincs mégegy olyan szervezet Magyarországon, melynek rendelkezésére állnának az applikáció által generált QR-kódot beolvasó eszközök, illetve az azokat a megfelelő adatbázisokkal összekötő interfészek.