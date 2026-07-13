Visszavonta a Meta a megosztó képgeneráló AI-funkciót

Az AI-alapú kreatív eszközök fejlesztésében a techcégnek egyre komolyabb szempontként kellene kezelniük a felhasználói beleegyezést és az átláthatóságot, mutat rá a Meta nemrég bemutatott új generatív eszköze körül kialakult vita. A funkcióval a felhasználók a nyilvánosan elérhető Instagram-képek alapján készíthettek újabb tartalmakat, de az elérhetőségét kevesebb mint egy héttel a bevezetése után végül felfüggesztette a vállalat.

A közösségi óriás a múlt héten jelentette be a Superintelligence Labs első, kifejezetten képek előállításához fejlesztett AI-modelljét, a Muse Image-t, mely valamennyi Meta alkalmazásba beépül, a WhatsAppon át a Facebookig, továbbá a Meta AI chatboton keresztül is kérhetik a felhasználók szöveges promptokon keresztül a képek generálását. A Muse Image képes értelmezni a természetes nyelven megfogalmazott, összetett utasításokat, vagy akár több képi forrást egyetlen alkotásban egyesíteni, sőt a felhasználó meglévő fotóit átalakítani.

A Meta AI asszisztensen keresztül elérhető sokat vitatott újdonsággal az volt a probléma, hogy a Muse Image a megjelölt nyilvános felhasználói fiókok alapján újabb AI-generált képeket, vagy módosított tartalmakat tudott létrehozni. Ez a lehetőség érthető módon hamar ellenérzést váltott ki a felhasználókban az adatvédelmi aggályok miatt, mivel így lényegében bármelyik nyilvános fiókon keresztül lehetővé vált a tulajdonos képmásának felhasználása, vagy a tartalmak engedély nélküli használata.

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A heves kritikákban főleg azt kifogásolták az alkotók, ügynökségek és érdekvédelmi szervezetek, hogy a nyilvános profilok alapértelmezetten vettek részt a rendszerben, és a leiratkozás opt-out alapon csak manuálisan volt lehetséges, nem pedig előzetes hozzájárulást kért a platform. A felhasználók nem kaptak értesítést sem arról, ha képeiket valaki AI-generáláshoz használta fel, ami azért is érzékeny, mert az elmúlt években egyre több esetben használták AI-eszközöket hírességek vagy magánszemélyek képmásának manipulálására, illetve hamis vagy sértő tartalmak előállítására.

A hollywoodi színészeket képviselő SAG-AFTRA elfogadhatatlannak nevezte, hogy a felhasználók képei automatikusan bekerülhessenek egy ilyen rendszerbe, és kizárólag egyértelmű, előzetes hozzájárulás alapján lenne szabad AI-modellek számára hozzáférést biztosítani személyes képmásokhoz. A londoni székhelyű Privacy International is hangsúlyozta, hogy ez egy újabb egyértelmű kinyilatkoztatása annak, hogy az AI-fejlesztő techcégek a felhasználók képeit és adatait kiaknázható nyersanyagként kezelik.

A Meta meglepően hamar reagált, és pénteken közölte, hogy mivel az elsődlegesen kreatív eszköznek szánt funkció „nem váltotta be" a hozzá fűzött reményeket, ezért a kritikus visszajelzéseket mérlegelve inkább teljesen eltávolítja azt.