Elégedetlenek az európai fejlesztők az App Store rendszerével

Egy fejlesztőkből és fogyasztóvédőkből álló csoport tovább üti az Apple körül izzó vasat az App Store üzleti modelljének megváltoztatásáért. A koalíció szerint a cég digitális áruháza sérti az uniós digitális piacot szabályozó előírásokat (DMA), és az elmúlt évben eszközölt módosított szerződési feltételek még mindig nem elégségesek. A 2023-ban bevezetett DMA értelmében a „kapuőröknek” kijelölt nagy technológiai platformok üzemeltetői, mint például az Apple engedjék meg és ne akadályozzák az alternatív fizetési rendszerek használatát.

Az Európai Bizottság idén már kiosztott egy 500 millió eurós bírságot az Apple-nek, miután úgy találta, hogy a cég akadályozza a fejlesztőket abban, hogy alternatív fizetési módokhoz irányítsák a felhasználókat. Az iPhone-gyártó az ítéletre válaszul az Apple módosította a feltételeit, és a korábbi Core Technology Fee (CTF) helyett többféle kategóriában határozza meg a jutalékokat az App Store-ban történő vásárlások után.

A korábbinál lényegesebben összetettebb rendszerben egy fejlesztő, aki külső fizetést használ, akár összesen 20%-ot is fizethet. Az új rendszerre január elsejéig állhatnak rá, akik eddig még a régebbi, fix díjat fizették, de a határidő után minden fejlesztő az új díjrendszer alá kerül.

A többek közt Deezert és Proton is képviselő Coalition for Apps Fairness (CAF) koalíció szerint az amerikai jogi környezetben kedvezőbb feltételeket sikerült elérni a fejlesztők számára a legutóbbi bírósági döntések nyomán, ami viszont versenyhátrányt jelent az európai szereplők számára. A CAF globális politikai tanácsadója, Gene Burrus hangsúlyozta, hogy így az európai fejlesztőknek vagy viselniük kell ezeket a díjakat, vagy át kell hárítaniuk azokat az ügyfelekre, így a jelenlegi modell nem csupán a fejlesztők, hanem a fogyasztók számára is káros, mivel a megnövekedett költségek végsősoron a végfelhasználók pénztárcáját terhelhetik.

Az ügy nem csupán gazdasági, hanem jogi értelemben is precedensértékű lehet: a koalíció akár az Európai Unió Bíróságig is elvinné az ügyet, amennyiben a bizottság nem gyakorol nyomást az Apple-re.