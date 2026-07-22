Bevetné az előfizetés-ütőkártyát az Apple

Összeállhat az Apple a halasztott online fizetésre szakosodott Klarna-val azért, hogy vevői számára elérhetőbbé tegye a memóriapiaci krízis miatt egy összegben egyre nehezebben kigazdálkodható árú termékeit.

A Bloomberg tudósítása szerint a két cég hivatalosan július végén jelentheti be az új lízingprogramot, mely leginkább egy előfizetéses rendszerhez hasonlóan többéves futamidővel teszi majd lehetővé új iPhone-ok mellett iPadek, Macek és Apple Watch okosórák kamatmentes részletre történő vásárlását, illetve használatát.

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A riport szerint az Apple Upgrade nevű konstrukciót úgy alakították ki, hogy a futamidő végén a vevő eldöntheti, hogy a készüléket megtartja vagy visszaadja az Apple-nek, emellett beszámítási lehetőség is rendelkezésre áll majd, bizonyos esetekben ez azonban többletköltségekkel járhat majd.

Az Apple jelenleg kizárólag az iPhone-ok esetében működtet hivatalos részletfizetési- és csereprogramot egyes piacokon, illetve saját hitelkártyájával a cég termékei nulla százalékos kamattal vásárolhatók meg azokban az országokban, ahol az Apple ezt a konstrukciót rendelkezésre bocsátja.

A Klarna, mint külső partner bevonása a lízingprogramba kézenfekvő próbálkozás az Apple számára annak érdekében, hogy a halasztott, illetve részletfizetési- és lízingkonstrukciót nagyobb ügyfélkör számára biztosítsa a vállalat, illetve valamelyes fékezze a csereciklus kitolódásából származó árbevétel-eróziót.