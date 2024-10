Törölték a GitHubról a WinAmp kódtárát

A belga Llama Group szeptember végén tette elérhetővé az eredeti asztali Winamp lejátszó forráskódját a GitHubon, bár nem teljesen olyan formában, ahogy számítani lehetett rá. A Winamp Collaborative Licence (WCL) első verziójának ötödik bekezdése ugyanis tiltotta a módosított forkok és verziók terjesztését, akár forrás, akár bináris formában, és előírta, hogy csak hivatalos karbantartókat illeti meg a disztribúció joga.

A kód közzétételével a cég lényegében külső lelkes fejlesztőket vont be kvázi ingyenmunkára. Ezt a hozzáállást kritizálta a nyíltforráskódú közösség is, a fejlesztők pedig felhívták rá a figyelmet, hogy a bekezdés sérti a GitHub szolgáltatási feltételeit. A korábban kritizált bekezdést a forkok terjesztéséről egyébként átdolgozta a Llama azóta, ebből lett a WCL 1.0.1-es verzió, ami már engedélyezi a forkok készítését, de továbbra is tiltja a módosított verziók terjesztését.

Friss fejlemény, hogy a Llama Group egy hónapon belül törölte a teljes repository-t, benne rengeteg forráskóddal, miután kiderült, hogy számos mások által készített könyvtár forrását is tartalmazza, melyek licencét azonban nem követi. Mindez azután, hogy felmerült a gyanú, hogy Microsoft és Intel kodekeket, valamint a Shoutcast Distributed Network Audio Server (DNAS) szerverkódjának másolatát is tartalmazta a repo, így fel lettek fedve más nem nyílt szoftvercsomagok forráskódjai, melyek már nem feltétlen képezik a Llama Group tulajdonát.

A klasszikus lejátszó köré tehát egy karbantartói közösséget próbál felhúzni a Llama, miutám kicsivel több mint egy éve már egy újjáélesztett szolgáltatásként adta ki az új Winampot, ami végül egy teljesen újragondolt termék lett: egy webes lejátszóról van szó, ami elég nagy ugrás az eredetileg asztali alkalmazásként létező Winamphoz képest. Az olyan alapfunkciók mellett, mint a zenelejátszás, a podcastok és rádióállomások böngészése, a fő újdonság, ahogy a szolgáltatás közelebb próbálja hozni a tartalomkészítőket a felhasználókhoz különféle előfizetéses támogatással és exkluzív tartalmakkal. Még rosszabb, hogy webes lejátszó nem támogatja a helyi fájlok lejátszását, tehát abszolút nem alkalmas arra, amire a rég megszokott és megszeretett régi Winamp.