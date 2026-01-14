Elfogatóparancsot adott ki Tajvan a OnePlus vezérigazgatójára

Elfogatóparancsot adott ki tavaly novemberben a világszerte ismert OnePlus nevű okostelefon-márka vezérigazgatójával szemben a tajvani ügyészség - hozta nyilvánosságra a helyi sajtó a hét közepén. A vád szerint a felsővezető illegális üzleti tevékenységet folytatott Tajvanon, melynek célja elsősorban a humánerőforráshoz jutás volt.

A nyilvánosságra került iratok szerint Pete Lau két tajvani állampolgár segítségével működtetett fedőcéget Tajvanon, melyek összesen 70 munkavállalót foglalkoztattak, akik így áttételesen a kínai Oppo tulajdonában lévő OnePlusnak dolgoztak. Az ehhez hasonló bújtatott toborzást kifejezetten tiltják a tajvani törvények.

Az ügyészi dokumentáció alapján az érintett munkavállalók jórészt szoftverfejlesztők lehettek, akik a OnePlus készülékeken futó alkalmazások működését finomhangolták.

A OnePlus 2021 óta működik az Oppo szárnyai alatt, a cég egyik almárkájaként (hasonlóan a Realme-hez), az Oppo pedig a Vivo-val együtt a BBK Electronics két koronaékkő-leányvállalata. A vállalat főhadiszállása sok más kínai technológiai céggel együtt Sencsenben található.

A kínai agyelszívás az utóbbi években egyre komolyabb teret nyer Tajvanon, elsősorban mivel az amerikai szankcióknak köszönhetően Kína rákényszerül arra, hogy technológiai iparát saját kútfőből építse fel - ehhez azonban egyelőre nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű képzett humánerőforrás.

A tajvani hatóságoknál tavaly augusztusban telt be a pohár, ekkor indult nyomozás 16 olyan kínai társasággal szemben, melyeknél felmerült a gyanú, hogy külföldi céghálózatokon keresztül illegálisan próbálnak Tajvanról magasan képzett mérnököket magukhoz csábítani.