Második legnagyobb felvásárlását hajtotta végre az Apple

Mindössze három éve aktív a száznál is kevesebb főt foglalkoztató izraeli Q.ai nevű cég, mely egészen eddig nem számított túlságosan ismert névnek. Az Apple számára mégis megér kétmilliárd dollárt, ami már magában jelzésértékű, hiszen a cupertinóiak eddigi legnagyobb akvizíciója még a Beats felvásárlása volt 2014-ben, akkoriban hárommilliárd dollárért. A Q.ai vezetője Aviad Maizels, aki 2013-ban még a PrimeSense-t is eladta az Apple-nek - tárgyak közötti távolság érzékelésére fejlesztett technológia végül a Face ID érzékelőbe épült be 2017-től kezdődően.

A Q.ai eddig meglehetősen titokzatosan kezelte tevékenységét, zanzásítva egy olyan beszédfelismerő technológiát fejleszt, mely az arcbőr mikromozgásainak elemzésével tesz lehetővé hangutasítások nélküli interakciót AI segítségével. A bőr mozgásai alapján nem csak a kimondott szavakat azonosítja, de a beszélő érzelmi állapotát is megpróbálja azonosítani. A szabadalmi védjegyek alapján az izraeliek technológiája a fogyasztói piacon fejhallgatókba vagy okosszemüvegekbe integrálva lehet felhasználható, és elsősorban abban könnyítené meg a felhasználók dolgát, hogy privát módon kommunikálhassanak a különféle AI-asszisztensekkel anélkül, hogy hangosan meg kellene szólalniuk.

Megélhetési IT: krónikus tünet vagy új normalitás? Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz. Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz.

Megélhetési IT: krónikus tünet vagy új normalitás? Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz.

Az üzletnek köszönhetően az Apple fegyvertára is bővül a többi AI-fejlesztő céggel szemben, akik szintén nagy lehetőséget látnak a különféle headsetek és AI-asszisztensek kombinálásában, és egyre többet fektetnek be hardverbe. A Meta egy ideje már a Ray-Bannel közösen halad az úton, miközben a Google és a Snap is fejleszti saját modelljeit. Az OpenAI nemrég szerezte meg magának az Apple korábbi legendás tervezője, a Jony Ive által alapított IO nevű startupot, hogy közösen dolgozzanak egy viselhető eszközön.

Az Apple Airpods fülhallgatók az utóbbi években frissültek olyan AI-alapú funkciókkal, mint az élő fordítás és az intelligens zajszűrés, így nem lenne meglepő, ha a felvásárolt audiótechnológia valamilyen módon ebbe a termékbe lenne beépítve, vagy a Vision Pro képességeit bővítené ki.

A cupertinóiak gyakrabban vásárolnak fel kisebb, speciális technológiákon dolgozó startupokat a saját termékeik fejlesztéséhez, de nagyszabású felvásárlásokat ritkán kivitelez. A befektetők az utóbbi időben aggodalmukat fejezték ki a régóta várt frissített Siri fejlesztésével kapcsolatos nehézségek miatt, és egyesek arra szólították fel az Apple-t, hogy akvizíciók útján is fektessen be modernebb modellekbe és infrastruktúrába.