Elindult a Yettel vezetékes netszolgáltatása, a HiperNet

A Yettel Magyarország, illetve jogelődjei, a Telenor és Pannon az elmúlt évtizedek során teljes mértékben vezeték nélküli szolgáltatások nyújtására rendezkedtek be, a cég menedzsmentje a vezetékes láb hiányával kapcsolatos potenciális versenyhátrányra vonatkozó felvetéseket rendre elbagatellizálta, még azután is, hogy a Vodafone megszerezte a UPC hazai infrastruktúráját.

Miután februárban az arab-cseh tulajdonú Yettel Magyarország és a 4iG Csoporthoz tartozó 2Connect infrastruktúra-cég nagykereskedelmi megállapodást kötöttek egymással, már látni lehetett, hogy a korábban kizárólag mobilszolgáltatást nyújtó operátor portfóliójában is megjelenhetnek a vezetékes internetszolgáltatások, várhatóan valamikor a nyár folyamán.

A szolgáltató szerdán jelentette be hivatalosan a HiperNet vezetékes optikai internet szolgáltatás elérhetőségét, mellyel a meglévő, mobilhálózatra épülő OtthonNet ajánlatát egészíti ki. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90 százaléka számára teszi elérhetővé a szélessávú internetszolgáltatást, lehetővé téve, hogy az ügyfelek az igényeiknek leginkább megfelelő megoldást válasszák – emeli ki a bejelentő közlemény.

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A HiperNet szolgáltatás optikai hálózaton akár gigabites sebességet kínál, és a csomag része egy korszerű WiFi 7 router is, amely a korábbi WiFi szabványokhoz képest nagyobb sebességet, stabilabb kapcsolatot és jobb teljesítményt biztosít egyszerre több eszköz csatlakozásához.

A szolgáltató szerint a vezetékes és a mobilalapú otthoni internet-technológiák különböző felhasználói igényeket szolgálnak ki: míg az 5G-alapú OtthonNet legfontosabb előnye a gyors, azonnali beüzemelés szerelési munkák nélkül, valamint az országon belüli hordozhatóság, addig a HiperNet vezetékes optikai kapcsolata egyenletesebb sávszélességet és alacsonyabb késleltetést biztosít, ami például ideálissá teszi online játékokhoz vagy olyan háztartások számára, ahol egyszerre több eszközön történik intenzív adatforgalom.

A HiperNet két különböző sebességű csomagban érhető el HiperNet M és HiperNet L neveken címellenőrzés után. E-Komfort csomaggal és hűséggel együtt az előbbi konstrukció havi 6 990 forintba kerül, és 500mbps/300mbps maximális letöltési/feltöltési sebességet kínál, amiből garantált a 200mbps/75mbps. Ezzel szemben a havi 7 990 forintos HiperNet L tarifacsomag 1000mbps/300mbps le- és feltöltési sebességet határoz meg maximumként, garantálva 300mbps/75mbps sebességet. Hűség nélkül a csomagokkal némivel drágábban érhetők el.

Az előjáték

A Yettel nem épített zöldmezős beruházásként saját vezetékes infrastruktúrát, hanem egy meglévő hálózatra építve, nagykereskedelmi modellben kínálja az új szolgáltatást és a várható későbbi szolgáltatásokat. Ehhez a 4iG távközlési holdingjához tartozó 2Connect infrastruktúracéget választotta partneréül, egyben előkészítve egy későbbi, jóval nagyobb horderejű együttműködést, melynek része egy egymás érdekeltségeiben létrejött kölcsönös tulajdonrész-szerzés mellett az, hogy a One Magyarország 2028-tól a Yettellel kvázi egy mobilhálózatot használjon.

A 2Connect Kft-hez tartozik több ezer kilométernyi gerinchálózat mellett a Vodafone Magyarország korábbi tulajdonát képező, a UPC-től megörökölt gigabitképes HFC-infrastruktúra (kábelnet) és a Digi akvizíciójával megszerzett optikai és xDSL hálózat egyaránt. A piacon egész fiatalnak számító, mindössze tavalyelőtt alapított 2Connect Kft. a 4iG Csoport tagjaként kizárólag nagykereskedelmi alapon, semleges szolgáltatóként működik. A vállalat a cégcsoport transzformációs programjának eredményeként jött létre, az infrastruktúra-tevékenységek önálló és átlátható működtetését szolgálva.

A két cég együttműködése új kihívás elé állíthatja a vezetékes távközlési piac több szegmensében is piacelsőnek számító Magyar Telekomot, mely szintén kínál nagykereskedelmi modellben vezetékes elérést, ezt azonban jellemzően a kisebb partnerek számára értékesíti. A 2Connecttel kötött partneri megállapodást emellett hozzásegítheti a Yettelt ahhoz, hogy a fix-mobil csomagajánlatok révén erősítse, de legalább megtartsa mobilos ügyfélbázisát, miközben a vezeték nélküli infrastruktúráját a cégcsoporthoz tartozó CETIN Hungary infrastruktúracég üzemelteti.

A hasonló nagykereskedelmi modellek bizonyos keretek közt versenyélénkítő hatást hozhatnak a piacra, a vevő keze ugyanakkor az árazás tekintetében rendszerint jobban meg van kötve ilyenkor, mintha cégcsoporton belül, akár keresztfinanszírozások segítségével építené és üzemeltetné saját infrastruktúráját.