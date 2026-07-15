Perelik a Metát a leépítések miatt

Mivel egyre több vállalat használ valamilyen mesterségesintelligencia-alapú eszközt a toborzásban, a teljesítményértékelésben vagy akár a munkaerő-tervezésben, így várható volt, hogy előbb-utóbb bíróság elé kerül egy olyan nagyobb horderejű ügy, amelyben az AI szerepe közvetlenül kapcsolódik az elbocsátásokhoz.

A Meta jelenlegi és korábbi alkalmazottak által indított csoportos per szerint a közösségi óriás nem vette figyelembe a fogyatékosság vagy szabadságolások miatt kevesebbet teljesítők védelmét, amikor AI-eszközzel értékelte a dolgozókat a legutóbbi nagy elbocsátási hullámban. A 26 munkavállalót képviselő ügyvédek a Kaliforniai Északi Kerületi Bíróságához benyújtott jogi keresetben azt állítják, hogy a vállalat idei, mintegy 10 százalékos (kb. 8000 embert érintő) leépítése során több szempontot sem sikerült figyelembe venni a munkavállalók értékelésekor.

Az AI-alapú döntéstámogató rendszer többek közt elemezte a termelékenységi adatokat, az AI-eszközökön belül felhasznált tokeneket mennyiségét és más aktivitási mutatókat, de nem vette kellően figyelembe a jogszerű orvosi, szülői vagy családi szabadságon lévő alkalmazottak okait. Ebből kifolyólag az egészségügyi okból vagy gyermekvállalás miatt ideiglenesen kevesebbet dolgozó szakemberek rosszabb értékelést kaptak, és nagyobb eséllyel kerültek az elbocsátottak listájára. A 26 felperes között olyan dolgozók is vannak, akik fogyatékossággal élnek vagy korábban egészségügyi problémák miatt vettek ki hosszabb szabadságot.

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A kereset szerint a Meta több amerikai munkaügyi és antidiszkriminációs jogszabály előírásait megsérthette ezzel, főként a a fogyatékossággal élő munkavállalók, a családi és egészségügyi szabadságon lévő dolgozók és a várandósok esetében. A felperesek arra is hivatkoznak, hogy Kalifornia és New York városa az elmúlt években szabályokat vezetett be az automatizált döntéshozó rendszerek diszkriminációs kockázatainak vizsgálatára vonatkozóan.

A Meta szóvivője szerint a munkaerő-gazdálkodással és a szervezeti felépítéssel kapcsolatos döntéseket emberek hozták és hozzák, nem pedig AI, ami legfeljebb a döntéstámogató elemezések elkészítésében segíthetett a vezetőknek.

A felperesek arra kérik a bíróságot, hogy adjon ki előzetes intézkedést a vállalatnál fennálló foglalkoztatásuk status quo fenntartásáról, amíg az algoritmikusan támogatott kiválasztási folyamatot nem ellenőrzi független fél. A per kimenetele mérföldkő lehet annak megítélésében, meddig terjedhet a mesterséges intelligencia szerepe a munkahelyi döntéshozatalban.