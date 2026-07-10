A Facebook és az Instagram újratervezésére köteleznék a Metát

Az Európai Unió digitális szolgáltatások működését szabályozó jogszabályi keretrendszere, a Digital Services Act (DSA) eddigi végrehajtása elsősorban az illegális tartalmakra, az átláthatósági problémákra és a platformok felelősségére fókuszált. A Meta elleni egyik aktuális eljárás azonban azt mutatja, hogy az Európai Bizottság már magát a szolgáltatások kialakítását, az úgynevezett addiktív dizájnt is pellengérre állítja.

Az EB pénteki közleménye szerint az elmúlt hónapokban végzett vizsgálata a DSA-ban foglalt kötelezettségek nem teljesítését állapította meg előzetesen a Meta két platformjával, a Facebookkal és az Instagrammal összefüggésben. A határozathozatalt megelőző előzetes álláspont szerint a közösségi óriás a két említett platform működését olyan felhasználói élményt ösztönző elemekre építi, melyek a hatóság szerint függőséget alakíthatnak ki, és arra ösztönzik a felhasználókat, hogy minél hosszabb időt töltsenek az alkalmazásokban, különösen érzékenyen érintve a kiskorúakat. A kifogásolt elemek között szerepel többek közt a végtelen görgetés, a videók automatikus lejátszása, a push értesítések és a személyre szabott ajánlórendszerek alkalmazása.

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A bizottsági közlemény szerint a Meta nem készített megfelelő kockázatelemzést a szolgáltatás potenciálisan káros hatásaival kapcsolatban a felhasználók fizikai és mentális jóllétére. A vizsgálat arra is kitér, hogy a vállalat által biztosított védelmi eszközök nem tekinthetők hatékonynak, például a képernyőidő kezelésére szolgáló figyelmeztetések könnyen figyelmen kívül hagyhatók, miközben a a szülői felügyeleti funkciók használata nem egyértelmű.

Az uniós szabályozó javaslata szerint a vállalat csökkenthetné a kockázatokat a végtelen görgetés kikapcsolásával, az automatikus videólejátszás tiltásával, és kevésbé kellene az ajánlórendszereket a felhasználói elköteleződésre optimalizálnia. Mindezek azonban eléggé nagy horderejű módosítások lennének, mert alapjaiban változna meg az az üzleti modell, amire a közösségi platformok évek óta építenek. A vállalatnak most lehetősége van írásban reagálni az előzetes kifogásokra, mielőtt megszületne a végleges uniós döntés.

Amennyiben a Bizottság végleges döntése is megállapítja a jogsértést, a DSA értelmében a Meta éves globális árbevételének legfeljebb 6 százalékának megfelelő bírságra számíthat, ami a jelenlegi pénzügyi eredmények alapján a több tízmilliárd dolláros nagyságrendet is elérheti.