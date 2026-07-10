Megjött az OpenAI válasza a Claude Coworkre

A generatív mesterséges intelligencia piaca egyre inkább elmozdul a hagyományos chatbotoktól az autonóm AI-ügynökök irányába, ami új versenyhelyzetet eredményez az OpenAI és riválisai, elsősorban az Anthropic közt. Év eleje óta lehet hallani arról, hogy az OpenAI egy sor különálló termék piacra dobása után egy nagy egységes platformot szeretne építeni főbb termékei, a ChatGPT, a Codex és az Atlas böngésző képességeivel. A cél egy olyan munkakörnyezet létrehozása, ahol a felhasználó természetes nyelven adhat összetett feladatokat, az AI pedig a háttérben önállóan hajtja végre a szükséges lépéseket különböző alkalmazások és szolgáltatások között.

Az AI-fejlesztő a napokban több bejelentéssel is előállt: a természetes társalgást támogató GPT-Live hangmodell mellett elindult a GPT-5.6 modellcsalád globális bevezetése, és elérhetővé vált a ChatGPT Work nevű agentic eszköz is, mely lényegében a januárban kiadott Claude Coworkre adott válaszként értelmezhető. A ChatGPT Work üzemmód a ChatGPT szolgáltatáson belül érhető el, és jelentősen kibővíti az eddig főleg válaszadásra és társalgásra használt chatbot képességeit.

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Az agentic eszköz képes különböző vállalati rendszerekből (pl. Slack, Gmail, Google Drive, naptárak vagy CRM-ek) összegyűjteni a szükséges információkat, melyek alapján dokumentumokat, prezentációkat, táblázatokat, webalkalmazásokat vagy akár komplett weboldalakat tud létrehozni egyetlen utasítás alapján. Például briefet készít, marketinganyagokat hoz létre, amiket különböző piacokra adaptál, a folyamat minden lépésénél megtartva a kontextust.

A ChatGPT Work egyik újdonsága az egységes bővítménytár (Unified Plugins Directory), amely egyetlen helyen gyűjti össze a külső fejlesztésű integrációkat. A szolgáltatás indulásakor a kínálatban többek között megtalálható a Google Drive, a SharePoint, a Slack, a Microsoft Teams, a Gmail, az Outlook, a Salesforce, az Adobe, a Zoom, a LinkedIn, a GitHub, a Canva és a Dropbox is. A felhasználók „@” jellel hívhatják elő a konkrét bővítményeket, vagy rábízhatják a ChatGPT-re, hogy önállóan döntse el, melyik adatforrás a releváns.

Az új GPT-5.6 modellel működő eszköz a Codex technológiára épül, amely eddig nagyrészt csak a fejlesztők számára volt elérhető, így valószínűleg egy lépést jelent a ChatGPT és a Codex egyetlen „szuperalkalmazássá” történő összevonása felé. Míg a ChatGPT biztosítja a természetes nyelvű kommunikációs réteget, addig a Codex a fejlesztési, adatfeldolgozási és egyéb szakmai feladatokat végzéséért felel.

A ChatGPT Work elérhető webes felületen és mobilalkalmazáson keresztül kezdetben a Pro, Enterprise és Edu felhasználók számára, de a napokban a kör kibővül a Plus és a Business felhasználókkal. A Macre és Windowsra kiadott friss asztali ChatGPT-alkalmazáson keresztül azonban azonnal elérhető a ChatGPT valamennyi szintjén, beleértve az ingyenes verzióval is.