Eddig nem túl sikeres a Meta nagy átszervezése

Egy belsős vállalati fórumon ismerte el Mark Zuckerberg a dolgozók előtt, hogy a Meta többek közt AI agentek fejlesztését támogató stratégiája a vártnál lassabban hozza a kívánt eredményeket, több okból kifolyólag - jelentette a Reuters belsős forrásokra hivatkozva. Mindezt azután, hogy a közösségi óriás az elmúlt évben gyakorlatilag a teljes vállalati stratégiát az AI köré szervezte, és több tízmilliárd dollár költött infrastruktúra- és adatközpont-fejlesztésre. A menedzsment az év elején jelentette be azt is, hogy 2026-ban körülbelül 135-150 milliárd dollárt szánna beruházási keretre, ami csaknem a duplája az egy évvel korábbi keretösszegnek.

Zuckerberg szerint az elmúlt négy hónapban nem gyorsult a tervezett ütemben az AI-ügynök rendszerek fejlesztése, holott az új szervezeti struktúrától, a csapatok átrendezésétől és a fókuszált AI-befektetésektől a termékfejlesztés gyorsítását remélték. Ezzel szemben a vezetőség jelenleg úgy látja, hogy a komplex, több lépéses „agentic” feladatok továbbra is nehezen stabilizálhatók éles környezetben.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról. A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A cégvezető külön kitért az elmúlt hónapok során végrehajtott szervezeti átalakításokra és tömeges átcsoportosításokra, melyek egyelőre nem hozták el a remélt áttörést az autonóm AI-rendszerek fejlesztésében, mivel a vezetőség „rosszul mérte fel", hogy mikorra időzítse a változtatásokat.

A tavaszi leépítési körben mintegy 8000 Meta alkalmazott (a cég munkaerőállományának 10 százaléka) kapta meg a felmondólevelét, 7000 munkavállalót pedig új, mesterséges intelligencia fejlesztésekkel összefüggő területekre, például az Agent Transformation részlegre csoportosítottak át. A cég Reality Labs divíziójától idén év elején már elküldtek körülbelül 1500 alkalmazottat, tavaly év elején pedig a teljes cég közel öt százalékát faragta le, amit több kisebb hullám követett még.

A cél a fejlesztési ciklusok lerövidítése volt, hogy a Meta gyorsabban zárkózhasson fel az OpenAI, a Google és az Anthropic által diktált tempóhoz. A belsős értékelés alapján azonban a szervezeti változások nem voltak olyan hatékonyak, mint amire számítottak, a határidőket túl optimistán lőtték be. A Reuters elemzése szerint ez arra utalhat, hogy a Meta AI-stratégiájában nem technológiai, hanem egyre inkább szervezeti és integrációs problémák jelentkeznek: a modellek és az infrastruktúra rendelkezésre állnak, de az éles, üzleti környezetben működő agentek még nem skálázhatók megbízhatóan.

Zuckerberg hisz abban, hogy a következő három-hat hónapban már láthatóvá válnak a befektetések eredményei, ugyan számos érintett mérnök elmondása alapján a Meta dedikált AI-részlege leginkább egy lélekölő gulágra kezd hasonlítani.