Felhős üzletággal erősítene a Meta

A Meta az elmúlt években agresszív tempóval növelte adatközponti és AI-fejlesztéssel kapcsolatos beruházásait, ami rendkívül tőkeigényes stratégia: a vállalat 2026-ra akár 125–145 milliárd dollár közötti éves beruházási költéssel számol. A Bloomberg értesülései szerint erre jelenthet részben megoldást, hogy a vállalat egy új, felhőalapú üzletág elindítását tervezi, hogy monetizálni tudja AI-infrastruktúrája kihasználatlan számítási kapacitását, ezzel egy teljesen új bevételi csatornát kialakítva a fő lábat jelentő hirdetési bevételeken felül.

A belsősök közt „Meta Compute” néven említett divízió által nyújtott szolgáltatás két fő irányba indulna el: AI-modellekhez biztosítana hozzáférést a cég saját infrastruktúráján keresztül, illetve nyers számítási kapacitást adna bérbe külsős fejlesztők számára. Ez a modell meglehetősen hasonlít az Amazon Web Services (AWS) Bedrock szolgáltatásra, amivel a felhasználók különböző AI-modellekhez férhetnek hozzá felhőn keresztül, saját infrastruktúra kiépítese nélkül.

A Meta ezzel a lépéssel közvetlen versenytársa lehet az olyan hyperscale felhőszolgáltatóknak, mint az Amazon Web Services (AWS), a Microsoft Azure vagy a Google Cloud, és belépne az úgynevezett „neo-cloud” szereplők piacára is. Ugyanakkor a vállalat saját korábbi ügyfeleinek és beszállítóinak is versenytársává válhat, ami hosszabb távon átalakíthatja az egész ökoszisztémát.

A befektetők díjazták a sajtójelentéseket, így a Meta részvényei kilőttek, de a feltételezett bővülés hatásai vegyesek lehetnek a piacot tekintve. Rövidtávon mindenképp előnyösnek tűnik, mert a cég egy új monetizációs csatornát nyit, hosszútávon azonban egyelőre bizonytalan, mi várható, mert sok a kérdés azzal kapcsolatban, mennyire lesz képes a Meta valódi felhőszolgáltatóként is működni, és mennyi kapacitást tud értékesíteni.

A sajtóértesülések szerint a részleg élére Santosh Janardhan, a Meta infrastruktúráért felelős vezetője kerülhet, és a vezetőségben helyet kaphat Daniel Gross, a Meta Superintelligence Labs egyik vezetője, valamint Dina Powell McCormick, a Meta elnöke.