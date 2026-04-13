Mindegyik nagy mobilgyártó falnak ment az év elején, kivéve...

Érkeznek az első globális kutatások az okostelefon-piac első háromhónapos időszakának teljesítményéről - az egyik mérvadó piackutató, a Counterpoint Research a hétvégén tette közzé az első negyedévre vonatkozó forgalmi becsléseit, melyek jórészt igazolják a korábbi várakozásokat, egyben már most megmutatják, hogy a globális ellátási láncban fellépő turbulenciáknak mely gyártók képesek a leginkább ellenállni.

A memóriapiaci ellátási lánc összeomlását követően a globális okostelefon-eladások az első negyedévben 6%-kal zuhantak be a Counterpoint szerint, ezt az esést ráadásul kompenzálta az, hogy a legtöbb gyártó igyekezett előre menekülni és beraktározni a legkeresettebb modellekből, mielőtt a komponensárak és a logisztikai költségek végleg az űrbe katapultálnak.

Ahogy azt több kutatócég is előre jelezte, a memóriapiaci hiányállapot legfőképpen a belépőszegmensre és az alsó-középkategóriára fókuszáló gyártókat érintette rendkívül kellemetlenül, így elsősorban a dobogó harmadik fokán álló kínai Xiaomi-t, melynek forgalma éves szinten 19%-ot zuhant, ezzel a cég egy százalékpontnyi távolságra került a negyedik Oppo-tól.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire. Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Bár a felsőkategóriás szegmensben a Samsung az év elején az új Galaxy sorozattal rendszerint elviszi a show-t, a dél-koreaiaknak ez az idei első negyedévben ezúttal nem jött össze, a cég 6%-kal kevesebb készüléket szállított le, mint egy évvel korábban, részben mivel az S26-os sorozat a korábbiakhoz képest valamivel később érkezett, részben pedig az olcsóbb készülékek iránt globálisan megcsappant keresletnek köszönhetően.

A nagyok közül egyedül az Apple tudta növekedéssel zárni a január elejétől március végéig tartó időszakot, miután a prémium szegmensben továbbra is kitartott az iPhone 17 sorozat iránti erős kereslet, emellett az átlagosnál stabilabb ellátási lánc nem késztette a vállalatot semmilyen számottevő korrekciós intézkedésre.

A fentieknek köszönhetően az Apple az év első három hónapjában 5%-kal több okostelefont tudott szállítani a csatornába, mint egy évvel korábban, ezzel a cég piaci részesedése az első negyedévben 21%-ra nőtt, egyben először fordult elő, hogy a társaság az év kezdő szakaszában meg tudta verni a Samsungot.

Az Apple a korábbi mérések során is kifejezetten jól teljesített bizonyos régiókban, így például a Counterpoint márciusban arról számolt be, hogy Kínában az év első kilenc hetében - mely az ottani ünnepi szezont is magába foglalja - az Apple 23%-kal növelte eladásait, miközben a teljes piac 4%-ot esett.