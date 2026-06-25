A Qualcomm is előhozakodott első adatközponti CPU-jával

Szerdán bejelentette első, kifejezetten adatközponti célú CPU-ját a Qualcomm. A Dragonfly C1000 típusjelű chip már az agentic AI korszak számítási kihívásaira igyekszik választ adni, egyben a hagyományosan az okostelefon-szegmensben erős jelenléttel bíró vállalat útkeresését is mutatják.

A San Diego-i székhelyű vállalat számára éppen a mesterséges intelligencia szegmens robbanásszerű növekedése jelentette az egyik legnagyobb kihívást az elmúlt években, illetve különösen az elmúlt egy évben, mely rendkívül nehéz helyzetbe hozta a vállalat első számú megrendelőit, az okostelefon-gyártókat.

Az új processzorról a Qualcomm szinte semmilyen technikai részletet nem osztott meg, annyit azonban előrevetített, hogy az energiahatékonyság terén az okostelefon-szegmensben szerzett tapasztalatait a cég az adatközpontokban is kamatoztatni tudja majd.

Emellett a Dragonfly C1000-at nem a méregdrága, nagy sávszélességű memóriachipekkel (HBM) lehet csak kihajtani, hanem lényegesen olcsóbb okostelefonokban és noteszgépekben megtalálható memóriatechnológiákkal kínált majd megfelelő teljesítményt a platform - állítja a Qualcomm.

A Dragonfly C1000 ezzel együtt is egy igazi monstrum lesz, mely több mint 250 processzormaggal rendelkezik majd, a vállalat szerint kétszer jobb wattra vetített teljesítményt nyújtva, mint a jelenlegi legjobb piaci megoldás.

Az új lapka ugyanakkor legkorábban 2028-ban bizonyíthatja tudását, méghozzá a szerdai bejelentés alapján elsőként a Meta és a Microsoft létesítés alatt álló adatközpontjaiban.

A Qualcommnak nem a C1000 az első adatközponti processzora, a cég ugyanis már tavaly ősszel bemutatta Dragonfly AI200 és AI250 chipeket, melyek következtetése feladatok futtatására kihegyezett célhardverek, nem általános célú processzorok, melyek tömegtermelése idén, illetve jövőre kezdődhet.

A vállalat új terméke egy meglehetősen zsúfolt piacra érkezhet majd meg 2028-ban, így a szegmensben régi motorosnak számít az Amazon Web Services Gravitron-sorozatú processzorcsaládja, de erős rivális a Google Axion és a Microsoft Azure Cobalt is. Emellett nem szabad megfeledkezni a piac nagyágyújáról, az Nvidia-ról sem, mely a Grace CPU-t indította hadba az adatközponti processzorok mezőnyében, illetve a piac x86-os szereplőiről, az AMD-ről és az Intelről.