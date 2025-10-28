Bejelentette első adatközponti megoldásait a Qualcomm

Nem elégszik meg az okostelefon-piacon kiharcolt dominanciájával a Qualcomm, mely azután, hogy tavaly útjára bocsátotta első, PC-kbe szánt rendszerprocesszorát, rövidesen az adatközpontok irányába is utat törhet magának.

A vállalat hétfőn bejelentette két, kifejezetten AI-fókuszú számítási feladatokra optimalizált egységét, az AI200-at és az AI250-et, melyek a versenytárs megoldásokhoz hasonlóan vízhűtéses rackekbe szerelve, illetve egyedileg konfigurált kiszerelésben is megvásárolhatóak lesznek 2026-ban illetve 2027-ben.

A rackek pontos kiszereléséről, illetve a chipek egyéb paramétereiről egyelőre nem sokat árult el a gyártó, azon kívül, hogy az adatközponti megoldások alapvetően a vállalat okostelefonos és PC-s rendszerchipjeiben megtalálható Hexagon márkanevű NPU-kra épülnek majd, illetve mindkét most bejelentett típus inferencia feladatokra lesz optimalizálva.

Az AI200 és az AI250 kapcsán annyit további információmorzsát szórt el a gyártó, hogy a rendszerek egyik legnagyobb versenyelőnye a konkurenciához képest a memóriakezelésben rejlik majd, melynek köszönhetően egy kártya akár 768 GB memóriát is képes lesz kezelni. A két megoldás emellett az áramfelvételi mutatókat és a teljes bekerülési költséget (TCO) illetően is kedvezőbb megoldást ígér a konkurenciánál.

A Qualcomm számára óriási kihagyott ziccer lett volna, ha nem indítja el csapatait az adatközpontok hadszínterén, a szegmens ugyanis az AI hype-nak köszönhetően az informatika jelenleg messze legnagyobb mértékben növekvő területe.

A McKinsey korábbi becslései szerint 2030-ig globálisan 6,7 billió dollár értékű beruházás várható ezen a területen, melynek a nagy része az AI-gyorsítóchipeket és kapcsolódó adatközponti hardvereket gyártó cégekhez folyik majd be.

A piacot jelenleg a világ legértékesebb cége, az Nvidia uralja, mely jó érzékkel használta ki a grafikus gyorsítók területén megszerzett kompetenciáját és készített a PC-kben található GPU-khoz hasonló felépítésű adatközponti chipeket.

A vállalat jelenleg a terület 90%-át dominálja, ám az adatközpont-üzemeltetők jól felfogott érdekükből törekednek a beszállítói diverzifikációra, így az Nvidia és az AMD mellett a Qualcommnak is juthatnak busás beszállítói szerződések.

Az első ilyen szerződést már májusban megkötötte a Qualcomm, a szaúdi Humain nevű AI startuppal, mely a régióban működő adatközpontjaihoz vásárol 200 megawattnyi kapacitásban AI rackeket a Qualcommtól.

A hétfői bejelentés ettől függetlenül elsősorban a tőzsdének szólt, ami az "elvártak" szerint reagált a hírre: a Qualcomm papírjainak értéke a kereskedési napot 11%-os pluszban zárta.