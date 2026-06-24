Özönlenek a kínai gyárakból a humanoid robotok

Immár másodszor adott ki korrekciós előrejelzést a humanoid robotok idén várható kínai forgalmáról a Morgan Stanley, ráadásul mindkét alkalommal a korábban prognosztizált darabszám csaknem duplájával számol a befektetési bank.

Az előrejelzés szerint a 2026-os naptári évben a kínai gyártók mintegy 50 ezer humanoid robotot szállíthatnak majd le, szemben a korábban jósolt 28 ezres darabszámmal, ami eleve egy jelentős korrekciós az első, januárban kiadott prognózishoz képest - hívja fel a figyelmet a CNBC.

A piac nem csak volumenben, hanem értelemszerűen ezzel párhuzamosan értékben is jelentős mértékben növekszik - idén átszámítva nagyjából kétmilliárd dollárra, ami 2030-ra 15 milliárd dollárra nőhet. Ezzel párhuzamosan az évtized utolsó évében a darabszám megközelítheti a 450 ezres határt.

A humanoid robotok piacának ugrásszerű növekedése hasonló okokra vezethető vissza Kínában, mint az elektromos autózás térnyerése. A helyi szabályozás, az engedélyeztetési procedúrák és a beszállítói lánc kínai koncentrációja mind rendkívül kedvező táptalajt teremt a robotikában motorozó cégek számára az országban.

Peking emellett a következő ötéves ciklusban jelentős szerepet szán a "testet öltött AI" megoldások fejlesztésére, melyhez minden támogatást igyekszik megadni a kormányzat a robotikai cégek számára a kedvezményesen bérelhető ipari területektől és irodáktól kezdve a kedvező kondíciókkal kínált banki hitelekig bezárólag.

A kínai piac volumennövekedését jól érzékelteti, hogy az Omdia piackutató szerint tavaly összesen nagyjából 13 ezer humanoid robotot szállíthattak le a gyártók világszerte, a szállítási mennyiség alapján felállított rangsor első öt helyén pedig kínai cégek álltak, az első amerikai vállalat, a Figure AI hetedik, a Tesla pedig a kilencedik pozíciót foglalta el.