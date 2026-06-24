ChatGPT- és Messenger-függők a magyar kkv-k

Idén is közzétette az eleketronikus hírközlési piac fogyasztóinak megelőző évre vonatkozó vizsgálatát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). A tavaly ősszel, az Ipsos által készült felmérés frissen publikált eredményei ezúttal az üzleti és kormányzati szektorra fókuszálnak, 1032 megkérdezett szervezet válaszai (befejezett interjúk) alapján.

A felmérés a távközlési szolgáltatások mellett a kiegészítő informatikai szolgáltatások, az online szolgáltatások, kommunikációs platformok és a mesterséges intelligencia-használat hazai állapotára is kitér - utóbbi területeken a piac gyors mozgásai alapján jelentős változások voltak a hazai kkv-szektorban (azaz a jellemzőn 5-249 főt foglalkoztató vállalkozások esetében).

A tavalyi év egyik legfigyelemreméltóbb változása volt az online kommunikációs platformok terén, hogy bár a legnépszerűbb ilyen platformnak továbbra is a Meta-hoz tartozó Messenger bizonyult, 2025-ben jelentősen erősödött a Google Meet népszerűsége - előbbit a kkv-k 38,5 százaléka, utóbbit már a 37,1 százaléka használta tavaly.

A nagyvállalati körben a használati arány jelentősen változik, így mindkét fenti platformnál lényegesen népszerűbb a Microsoft-féle Teams, míg nonprofit és kormányzati oldalon a Google Meetet használta a legtöbb szereplő 2025-ben.

forrás: nmhh (ipsos)

A hatóság által publikált kutatás a mesterséges intelligencia igénybevételére vonatkozóan is közzétesz néhány adatot. Így például a felmérésből kiderült, hogy 2025-ben a kkv-k valamivel több mint 10%-a alkalmazott már olyan AI-alapú megoldást, mely a rendelkezésre álló adatok alapján képes automatizált üzleti döntést hozni, ami éppen a duplája a 2024-es aránnyal összevetve. Itt is jelentősen elhúz a nagyvállalati szektor, ahol tavaly a megkérdezettek harmada használt már ilyen rendszert, míg a nonprofit-kormányzati szektor áll a legrosszabbul ezen a téren 4,9%-os használati aránnyal.

Az AI-alkalmazások és platformok rendkívül gyorsan változó mezőnyében 2025-ben egyértelműen a ChatGPT bizonyult az állócsillagnak a vállalati szektorban. A megkérdezettek csaknem 80%-a használta az OpenAI platformját rendszeresen az előző évben, míg mögötte 16%-on kullogott a Gemini, mindenki más pedig 10% alatti részesedéssel képviseltette magát.

A legnagyobb tér a növekedésre ugyanakkor kétségtelenül az IoT-megoldások szegmensében jelentkezhet, ezen szolgáltatások penetrációja ugyanis a kisebb cégméretek esetében jellemzően 4-6 százalékon stagnál évek óta, de az elmúlt három évben az arányuk egyik szektorban sem változott számottevően, leszámítva a nagyvállalatokat, ahol 2025-ben visszaesést mértek a kutatók.