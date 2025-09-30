Ráhajtana a kkv-kra a Yettel

A változó igényekhez könnyebben igazodó telekommunikációs termékek egy vállalkozás számára bizonyos helyzetekben versenyelőnyt jelenthetnek, amit a távközlési szolgáltatók is kezdenek felismerni. A Yettel új, Business ReFlex tarifacsaládja is erre a vezérelvre lett felfűzve.

A Business ReFlex termékcsalád egyik fontos megkülönböztető jegye a szolgáltató szerint, hogy az egyes díjcsomagok határozatlan és határozott idejű - készülékvásárlás mellett - szerződéssel is ugyanannyiba kerülnek. Határozatlan idejű szerződés esetén emellett tarifánként eltérő összegű "visszatérítést" kínál a szolgáltató, melyet készülékvásárlásra, tartozékokra vagy számlajóváírásra lehet beváltani.

Az öt tagból álló tarifacsalád havi díja hűségvállalás nélkül bruttó 7182 forinttól 28734 forintig terjed, a legolcsóbb ajánlat 5 GB mobilinternet-keretet és 200 perc belföldi beszélgetést foglal magába, utóbbi a teljes belföldi korlátlanság mellett 75 per EU-n kívüli nemzetközi hívást is tartalmaz havonta.

Az új tarifákkal egy időben új, kifejezetten a kkv-k számára fejlesztett applikációt is bemutatott a Yettel Magyarország, Yettel Business néven, mely a lakossági ügyfelekre optimalizált Yettel alkalmazás kisvállalati megfelelője.

Az alkalmazás a cég szerint ugyanazt kívánja biztosítani, amit a Yepp tarifa kínál a lakossági ügyfelek számára: egyetlen alkalmazáson keresztül elérhető kényelmes és rugalmas ügyintézés, költségkontroll és kedvezmény-érvényesítés. A Yettel Business appban az ügyfelek önállóan menedzselhetik előfizetéseiket, módosíthatják tarifáikat, rendelhetnek extra szolgáltatásokat attól függően, hogy növekszik vagy csökken a vállalkozás igénye a telekommunikációs szolgáltatásokra.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság legfrissebb adatai szerint a Yettel a nem lakossági postpaid piacon a legutóbbi mért időszakban 29%-os részesedéssel a második számú szereplő volt, szoros versenyben a One-nal (mely 28%-on áll). Az egyes cégek részesedése százalékpontra ugyanennyi az internetet forgalmazó nem lakosság előfizetések esetében - a piacvezető mindkét részpiacon 40% feletti részesedéssel a Magyar Telekom.

A két versenytárs elsősorban a mobil-fix megoldások egybecsomagolásával próbálja meggyőzni a cégeket, emellett a Telekom a kkv-ügyfelek számára is kínál a lakossági előfizetők esetében régóta meglévő, variálható hang- és adatkomponensből álló tarifákat. A Telekomnál a legkedvezőbb ajánlat bruttó 6600, a legdrágább 28100 Ft-ba kerül havonta, a One-nál a belépőszint 6195 Ft, a top pedig 23790 Ft havonta.