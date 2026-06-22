Túlnőtt a Samsungon az SK Hynix

Hatalmasat menetelnek a dél-koreai memóriagyártók, mióta a mesterséges intelligencia célú adatközpontok minden létező gyártókapacitást felszívnak, ezzel tartós hiányt generálva a szegmensben. Az SK Hynix hétfőn ráadásul történelmet írt azzal, hogy a tőzsdei kereskedésben a cég értéke először szárnyalta túl a Samsungét, ezzel a memóriagyártó Dél-Korea legértékesebb tőzsdén jegyzett cégévé vált.

Az SK Hynix menetelése már csak azért is különösen látványos, mivel a vállalat két évtizeddel ezelőtt csaknem összeroppant az adósságteher alatt, 2002-ben pedig rendkívül kevésen múlt, hogy eladják a Micronnak. Ám az üzlet végül nem jött össze, a vállalat pedig csaknem tíz éven keresztül nyögte az adósságok rendezését.

A vállalat szerencséjét ezt követően jórészt a memóriapiac ciklikussága határozta meg, a cég így például pár évvel ezelőtt, 2023-ban az akkor padlón lévő memóriaárak miatt 7,73 billió won, azaz nagyjából ötmilliárd dollárnyi veszteséget volt kénytelen elkönyvelni, mely egy évvel később jelentős felívelésbe csapott át - 2024-ben már 23,5 billió won (kb. 15,2 milliárd dollár) volt a működési profit.

A vállalat papírjainak árfolyama csak idén 340%-kal nőtt, piaci tőkeértéke pedig a hétfői kereskedési napon meghaladta a 2082 billió wont (kb. 1,35 billió dollár), lehagyva ezzel a 2081 billió wonon álló Samsungot.

Az 1983-ban eredetileg a Hyundai egyik üzletágaként alapított SK Hynix-et később vásárolta fel az SK Group, mely a Samsunghoz hasonlóan egy gigantikus családi vállalkozás (Dél-Koreában ezeket csebolnak hívják). A cég menetelése pedig abból a szempontból mindenképpen figyelemre méltó, hogy a Samsung termékportfóliója jóval diverzifikáltabb, így a rivális vezeti többek közt a globális okostelefon-piacot és a tévépiacot is, igaz, mindkét területen veszített előnyéből az utóbbi időszakban.

Az SK Hynix memóriapiaci helyzetét nagyban meghatározta, hogy a cég jó ütemben ismerte fel az AI-szerverekbe kerülő nagy sávszélességű memóriák (HBM) iránti kereslet drámai növekedését, míg a Samsung túl későn mozdult, ráadásul sokáig nem tudott megfelelő minőségben gyártani, ezzel az első számú versenytársnak átadva a terepet.

A vállalat éppen június elején jelentette be, hogy a vállalat a következő öt évben kétszeresére növeli az egyik legfontosabb gyártási mérőszámnak tekintett ostyakapacitást, vagyis effektíve az egységnyi idő alatt készített memóriachipek mennyiségét. A társaság vezetése a hónap elején rendezett Computex alkalmával megerősítette azt a korábbi prognózisát, hogy a memóriapiac jelenlegi ellátási nehézségei 2030-ig biztosan kitartanak majd.