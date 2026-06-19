Inkább kockáztat a Tesco, csak szabaduljon a VMWare-től

Jelentősen átalakítja informatikai struktúráját a brit Tesco, miután a Broadcom VMware-felvásárlás egy sor számára kedvezőtlen változást hozott licencelés tekintetében. A VMWare-rendszerektől való függetlenedési folyamat kivitelezése közben az üzletlánc egyszerre jogi harcot is vív a Broadcom ellen, de inkább nem várja ki a jogi eljárás végét, hanem a komoly üzleti és technológiai kockázatok ellenére is vállalja a migrációt.

A Broadcom a felvásárlás után megszüntette az örökös licenceket és előfizetéses modellre állt át, ami több ügyfélnél jelentős, akár 175-200%-os áremelkedések jelentett, emellett bizonyos támogatási konstrukciók is megszűntek. Ezzel a stratégiával a cég lényegében azt szeretné elérni, hogy a legnagyobb ügyfelek többet fizessenek, ami ugyan rövid távon növeli a bevételt, de ha az elégedetlenkedő vállalatok elhagyják a VMWare-t, a termék piaci dominanciája gyengülhet.

A Tesco által vállalt migráció üteme ugyanakkor komoly aggályokat vet fel, mivel az üzletlánc új virtualizációs platformja bizonyos meglévő adatvédelmi és mentési eszközökkel nem teljesen kompatibilis, és több párhuzamos modernizációs projektet kell futtatni. Egy több tízezer virtuális gépet kiszolgáló környezet átállítása rendkívül összetett feladat, amely jelentős tervezést, tesztelést és fokozatos átvezetést igényel, jellemzően egy több évet átívelő folyamatról van szó. Az elhamarkodott átállás szolgáltatáskimaradásokat, teljesítménnyel kapcsolatos problémákat vagy üzleti fennakadást is okozhat. A Tesco körülbelül 40 000 szerverterhelést futtat VMware-en, többek közt a bolti rendszerek, a kasszák, a logisztika, a bérelszámolás, az ellátási lánc kiszolgálásához.

Ha egy ekkora vállalat úgy dönt, hogy inkább költ százmilliókat és vállalja a migráció kockázatát, minthogy kitettsége legyen a Broadcomnak, az erős üzenet a piac számára. A Tesco ráadásul maga is bevallja, hogy egyes új megoldások funkcionalitás terén szerényebb képességűek, mint a korábbi VMware-környezet.

A Gartner elemzői szerint sem feltétlenül jelent egyértelműen előnyt a VMware-ről való átállás, mivel jelenleg nem érhető el a piacon olyan platform, amely minden képességében egy az egyben kiválthatná a VMware Cloud Foundation környezetet. Emiatt a migráció után sok szervezet összetettebb, nehezebben üzemeltethető infrastruktúrával találhatja szemben magát.

Versenyfutás az idővel

A brit Tesco tavaly ősszel perelte be a Broadcomot, a VMware-t és a Computacenter viszonteladót a VMware licencekhez kapcsolódó szerződések állítólagos megszegése miatt. Az üzletlánc 2021 januárban vásárolt örökös licenceket a VMware vSphere Foundation és Cloud Foundation termékek használatára, illetve előfizetett a Virtzilla Tanzu termékeire is. A szerződés értelmében ezekhez a termékekhez 2026-ig lenne jogosult a kapcsolódó támogatási szolgáltatásokra és szoftverfrissítésekre, ráadásul a VMware abba is beleegyezett, hogy további négy évvel meghosszabbítható legyen a támogatásra való jogosultság.

A feltételekben még azelőtt állapodott meg a két fél, hogy a Broadcom 2023-ban felvásárolta a VMware-t, és leállította az örökös licencek alapján értékesített szoftverek támogatási szolgáltatásainak értékesítését. A szupermarketóriás szerint az új, előfizetésen alapuló rendszer túlzott és felhajtott árakat fizettet meg a partnerekkel olyan virtualizációs szoftverekért, melyekért korábban már fizetett.

Az ügyet az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága legkorábban 2027 novemberében fogja tárgyalni, és a Tesco vezetősége láthatóan nem bízik abban, hogy a bírósági eljárás időben megoldja a problémát. A bírósági dokumentumok szerint a Tesco lényegében versenyt fut az idővel, mivel nem engedheti meg magának, hogy a kritikus rendszerei támogatás nélkül maradjanak, inkább alternatív platformokra költözteti a körülbelül 40 000 virtuális munkaterhelést. A teljes átállást is 2027 végéig szeretnék lezárni, nagyjából a bírósági tárgyalásokig.

A Broadcom VMware-stratégiája világszerte számos nagyvállalatból váltott ki elégedetlenséget, független elemzések szerint a VMware-ügyfelek közel fele tervezi infrastruktúrájának részleges vagy teljes kiváltását a következő években. A VMware-ről való leválásból leginkább a Nutanix, a Microsoft Hyper-V, a Red Hat OpenShift Virtualization, a Proxmox, és más felhős megoldások (AWS, Azure, Google Cloud) profitálhatnak. Ha a Tesco példáját követve még többen lépnek a bátrabb migráció felé, az jelentősen átformálhatja a virtualizációs piacot az elkövetkező évek során.