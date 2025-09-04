Nekiment a Tesco a Broadcomnak

A brit Tesco beperelte a Broadcomot, a VMware-t és a Computacenter viszonteladót is a VMware licencekhez kapcsolódó szerződések állítólagos megszegése miatt, amivel újabb szintre emelkedik a cég és partnerei közti feszültség az új rendszer kapcsán. Amennyiben nem sikerül rendezni a konfliktust, a Tesco állítása szerint az a helyzet is előállhat, hogy nem tud majd élelmiszert forgalmazni a helyi piacon, ezzel jelentősen megzavarva az ellátási láncot. A Tesco 2021 januárban vásárolt örökös licenceket a VMware vSphere Foundation és Cloud Foundation termékek használatára, illetve előfizetett a Virtzilla Tanzu termékeire is. A szerződés értelmében ezekhez a termékekhez 2026-ig lenne jogosult a kapcsolódó támogatási szolgáltatásokra és szoftverfrissítésekre, ráadásul a VMware abba is beleegyezett, hogy további négy évvel meghosszabbítható legyen a támogatásra való jogosultság.

A feltételekben még azelőtt állapodott meg a két fél, hogy a Broadcom 2023-ban felvásárolta a VMware-t, és leállította az örökös licencek alapján értékesített szoftverek támogatási szolgáltatásainak értékesítését. A szupermarketóriás szerint az új, előfizetésen alapuló rendszer túlzott és felhajtott árakat fizettet meg a partnerekkel olyan virtualizációs szoftverekért, melyekért korábban már fizetett.

A cég hátrányosan érintettnek gondolja magát amiatt, hogy a továbbiakban nem vásárolhat önálló virtualizációs támogatási szolgáltatásokat az örökös licenccel rendelkező szoftvereihez anélkül, hogy ne kellene duplikált előfizetéses licenceket vásárolnia ugyanazon szoftvertermékekhez, amelyekkel már rendelkezik - olvasható a perdokumentumokban.

A beadvány szerint a támogatás hiánya nem csupán jogi kérdés, de szélesebb körű következményekkel járhat, mivel a VMware szoftverek és a támogatásuk elengedhetetlen a Tesco üzleti tevékenységének működéséhez, és ezáltal közvetve ahhoz, hogy élelmiszereket tudjon szállítani a fogyasztóknak az Egyesült Királyságban és az Ír Köztársaságban - emeli ki a Tesco. A szupermarketlánc azt szeretné elérni, hogy a Broadcom, a VMware és a Computacenter egyenként legalább 100 millió font (134 millió dollár) kártérítésért fizessen plusz kamatokkal, ami az ügy elhúzódása esetén még magasabbra emelkedne.

Nem a Tesco az első szervezet, mely jogi úton próbálja rendezni a Broadcommal kialakult feszültségeket, az amerikai AT&T telekommunikációs vállalat 2024 szeptemberében hasonló apropójú panaszt nyújtott be. A Tescóhoz hasonló nagyvállalatok kényelmesen megengedhetik maguknak, hogy pereket indítsanak, és az elhúzódó és költséges eljárások kilátását eszközként tudják felhasználni a tárgyalások újraindítására. Sok esetben a perek akár költséghatékonyabbak is, mintha a cég lecserélné az eddig használt termékeket.

Ajtó egy rakás partnernek

A VMware ősszel ismét átalakítja partnerprogramját, és november 1-től csak azok a partnerek értékesíthetnek majd VMware licenceket és megoldásokat ügyfeleiknek, akik meghívást kaptak a cég újonnan induló partnerprogramjába. Azok a VMware Cloud Service Providers (VCSP) partnerek, akik nem kaptak meghívást az új programba, október 31-ig köthetnek új szerződéseket új vagy meglévő ügyfeleikkel, ezt követően azonban már csak a korábban megkötött szerződés hatályának lejártáig szolgálhatják ki ezeket az ügyfeleket, a szerződések megújítását már nem engedélyezi számukra a VMware.

A program átalakításával egy időben, október 31-én szintén megszűnik a VMware White Label programja is, az abban megkötött szerződések ugyanazon feltételek mentén futnak ki, mint az új VCSP programból kirúgott partnerek esetében. Ez leginkább azokat a kisebb értékesítő cégeket érintheti kedvezőtlenül, akik a VMware legutóbbi, tavaly márciusi struktúraváltásakor nem tudtak eleget tenni annak a követelménynek, hogy önállóan legalább 3500 processzormagra vonatkozóan legyen szerződésük.

A VMware partneri ökoszisztémájában végrehajtott újabb változásokkal a cég szerint az a hosszútávú cél, hogy a kiemelt partnerekkel szorosabb kapcsolat épüljön ki, ezzel az értékesítési hálózat versenyképesebbé váljon. Bár a tavaly márciusi partnerprogram-változások, illetve a licencstruktúra átalakítása számos partnert és ügyfelek kedvezőtlenül érintett, a Broadcom szerint a VMware üzletág árbevétele folyamatosan nő, ezért a a változtatások valójában működnek és minden ellentétes állítással szemben gyümölcsözőek.