Felnyomták a VMware partnerprogram elkaszálása miatt a Broadcomot

Brüsszeli legfelsőbb szintről kérnek megoldást az európai felhőszolgáltatók, illetve a velük kapcsolatban álló viszonteladók arra, hogy a 2023-ban a Broadcom szárnyai alá került VMware partnerprogramban részt vevők érdekei ne sérüljenek tovább súlyosan az anyacég licencértékesítéssel kapcsolatos döntései miatt.

A felhőszolgáltatók és viszonteladók lobbiszervezete, a CISPE csütörtökön nyújtott be panaszt az Európai Bizottság versenyjogi szervéhez, amiért a Broadcom a szervezet álláspontja szerint az antitröszt-jogszabályokkal ellentétesen csökkentette partnerhálózatának méretét, melynek eredményeként a licencárak jelentős mértékben emelkedtek.

A Broadcomnál tavaly november óta csak olyan, nagy partnerek értékesíthetnek VMware licenceket, melyeket meghívásos alapon regisztráltak a partnerprogramba. A döntés leginkább azokat a kisebb értékesítő cégeket érintette kedvezőtlenül, akik a VMware legutóbbi, 2024 márciusi struktúraváltásakor nem tudtak eleget tenni annak a követelménynek, hogy önállóan legalább 3500 processzormagra vonatkozóan legyen szerződésük.

E változás előtt a VMware-nek mintegy 4000 CSP partnere volt, a rostán azonban azóta szinte mindenki fennakadt, így az Egyesült Államokban például már csak 19, az Egyesült Királyságban pedig 9 hivatalos értékesítési partnert tartanak nyilván.

A helyi viszonteladóknál akkor szakadt el végképp a cérna, amikor a Broadcom januárban március 31-i hatállyal felmondott minden európai CSP partnernek, ezzel számos, a VMware termékeire specializálódott céget hozott rendkívül nehéz helyzetbe - áll a CISPE panaszában.

A szervezet szerint a Bizottságnak azonnal közbe kell avatkoznia és elrendelni a program visszaállítását, ellenkező esetben a Broadcom piac feletti kontrollja tovább erősödik, ami az árak további emelkedését és az értékesítési feltételek további egyoldalú, az amerikai cégnek kedvező módosításához vezethet.

A Broadcom közölte, határozottan visszautasítja a CISPE állításait és eltökélt abban, hogy a jövőben is elkötelezett az európai CSP-k felé.

A CISPE a VMware akvizícióját jóváhagyó bizottsági határozatot is megtámadta az Európai Unió Bíróságán még tavaly júliusban.