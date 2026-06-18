Továbbra is csehek ülnek a magyar e-kereskedelem trónján

A szokásos időpontban közzétette a magyarországi e-kereskedelmi piac forgalom alapján összeállított toplistáját a PwC. A 2025-ös E-toplistán a top 3 pozíciója nem változott, de érkeztek új szereplők is a mezőnybe, illetve el is tűntek onnan egyes korábbi helyezettek.

A 2025-ös összesített forgalmi rangsor első öt helyén továbbra is az Alza, a Kifli.hu és a MediaMarkt áll, a lista pedig idén tovább erősödő koncentrációt mutat: a három legnagyobb szereplő már a teljes piac 13%-át, a top 10 pedig annak negyedét adja. A top 15 minden listán szereplő kereskedője növekedett, teszi hozzá a PwC, ugyanakkor van köztük olyan (az OTP Csoporthoz tartozó fizz.hu), mely nemrég mégis bezárt.

forrás: pwc

A tavalyi listához képest tovább folytatta látványos menetelését a Telekom, miközben kiesett a nemrég tulajdonost váltott Aqua, mely 2024-es forgalma alapján még a nyolcadik helyig ért fel a tavalyi listán.

A rangsorból ahogy tavaly, úgy idén is kimaradt az eMAG, mely forgalma alapján éveken keresztül stabilan vezette a magyar piacot, 2025-ben azonban a hazai operációt ért átszervezésre hivatkozva nem adott adatot a kutatócégnek - fa PwC e-kereskedelmi csapatának vezetője, Madar Norbert a mai díjátadó után a Forbes-szal azt közölte, hogy az eMAG esetében a román tulajdonos nem járult hozzá a nevesítéshez.

A listán eközben új szereplőként feltűnt a Wolt Market és a CCC-ből és az ecipo-ből összegyúrt lengyel Modivo is.

A PwC ismertségi rangsora szerint a magyar online vásárlók top of mind mezőnyében a Temu áll az első helyen. A 10 legismertebb online kereskedő sorrendje: Temu, Alza, eMAG, Allegro, AliExpress, Notino, Zooplus, Pepita, Shein, Vinted. A Temu ugyan hivatalos adatszolgáltatás nélkül nem szerepelhet az összesített forgalmi E-toplistán, piaci súlya így is látványos: 2025-ben közel 15 millió rendelést teljesített Magyarországon, az EU-n kívülről érkező rendelések pedig a teljes forgalom közel 18%-át, a tranzakciók csaknem 24%-át adták.

Az ismertségi és a forgalmi rangsor eltérése a kutatócég szerint azt jelzi, hogy a vásárlók fejében erősen jelen vannak a nemzetközi platformok, a helyi operációval működő nagy webáruházak pedig továbbra is meghatározó forgalmat generálnak. A hazai kereskedőknek tehát a globális márkák mellett kell láthatónak maradniuk, és olyan kiszolgálást nyújtaniuk, amelyben az ár, a választék, a fizetés, a kézbesítés és a visszaküldés egyaránt megbízhatóan működik.