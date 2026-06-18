Első hardveres projektjéről beszélt a Midjourney

Az elmúlt évben nagy volt a csend az AI-alapú képgenerátor szolgáltatások hullámját elsők közt berúgó Midjourney házatáján, épp ezért erősebb a meglepetés ereje annak a hírnek kapcsán, hogy a startup hivatalosan is mesélt első hardveréről egy blogbejegyzésben, mely nem valamilyen viselhető AI-alapú eszköz, hanem egy ultrahangos testszkenner.

Általánosságban nehezítő tényező az egészségügyben, hogy az MRI-gépek száma korlátozott, miközben a segítségükkel végzett vizsgálatok hosszúak és költségesek. A Midjourney állítása szerint saját ultrahangos rendszerével jelentősen kibővíthető lenne ez a kapacitás, de a szakértők szerint az MRI-t számos területen nem igazán lehet majd leváltani. A készülék számára mindössze egy perc kell a test belsejéről készített 3D-s kép elkészítéséhez sugárzás nélkül. Ez a gyakorlatban jelentősen egyszerűbbé tehetné a páciensek monitorozását, például a test-zsír összetétel, izomtömeg változás, a szervek állapota, vagy egyéb egészségügyi változásokra utaló jelek megfigyelését.

Első olvasatra furcsa lehet, hogy egy generatív A-jal foglalkozó cég az orvosi hardverek felé fordul, de valójában nagyon is logikus a lépés. A nyers ultrahangos adatok feldolgozása óriási számítási teljesítményt igényel, de a Midjourney-nek jelentős tapasztalata van képfeldolgozásban és az AI területén. A rendszer a Butterfly Network ultrahang-chipjeit használja, és a rengeteg adatból számítógépes rekonstrukcióval állítja elő a 3D-s képet. Az ultrahangos sok a zajos nyers adat, a hiányos információ, ezekből kell pontos, háromdimenziós képet rekonstruálni, ami technológiai szempontból egyáltalán nem áll annyira távol az AI-alapú képgeneráláshoz, mint amennyire elsőre tűnik.

A cégnek hosszútávú tervei is vannak: 2027-re szeretné megnyitni az első „Midjourney Spa”-t, ahol az említett testszkennert már ki lehet próbálni, további wellness-szolgáltatások mellett. A későbbiekben pedig akár több tízezer készüléket szállítanának le világszerte. A technológia persze korai fázisban jár, és egyelőre klinikailag sem bizonyított, hogy diagnosztikai célokra valóban annyira hatásos lehetne a Midjourney hardvere, mint egy hagyományos MRI gép. A hozzáférhetőséget befolyásolja még a szükséges szabályozói jóváhagyások megszerzése is, így a 2027-es céldátum optimistának is tűnhet.

A generatív AI piacán a Midjourneynek olyan szereplőkkel kell versenyeznie, mint a OpenAI, a Google vagy az Adobe, az egészségügy viszont egy több ezermilliárd dolláros piac, ahol egy valóban áttörő technológia óriási értéket teremthet. Egy saját hardveres platformmal, szabadalmakkal, orvosi engedélyekkel és speciális AI-modellekkel más területen szerezhet magának versenyelőnyt a cég.

Amennyiben a szép tervek valósággá válnak, a Midjourney története is hasonlóan alakulhat, mint azoké a techcégeké, akik egy szűk területről kilépve egy másik iparágban találták meg a szerencséjüket, ellenkező esetben pedig kockázatos és költséges kitérő lehet belőle.