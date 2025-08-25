Összekapaszkodik a Meta és a Midjourney

Saját modelljeihez és jövőbeli termékeihez való felhasználáshoz fogja licencelni a Meta a Midjourney technológiáit egy frissen kötött megállapodásnak köszönhetően. A közösségi óriás új AI-szuperlaborjának vezetője, Alexandr Wang a kutatócsoportok közti „technikai kollaborációként” hivatkozik az üzletre, mely nem csupán a meglévő Midjourney termékek Meta általi felhasználását fedheti le. A megállapodás pontos feltételeit és részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra a felek, de David Holz alapító és vezérigazgató kikötötte, hogy a Midjourney továbbra is „független, közösség által támogatott laboratórium” marad „befektetők nélkül”.

A partnerség a Meta generatív képalkotással kapcsolatos szolgáltatásait és már beépített funkcióit teheti még hatékonyabbá. Tavaly a Meta számos termékébe, többek között a Facebook, az Instagram és a Messenger szolgáltatásokba is beépítette saját generatív AI-eszközét, az Imagine-t. A közösségi óriás az utóbbi hónapokban kezdett el azzal kísérletezni, hogy a Facebook hírfolyamokban egyszerűbb legyen a generált képek létrehozása a bejegyzések közzététele során, és a WhatsApp és Instagram chatablakaiban is van már lehetőség AI által generált képek készítésére. A partnerség segíthet a Metának a versenyképesebb termékek fejlesztésében is, erősítve pozícióját olyan modellekkel szemben, mint az OpenAI Sora, a Black Forest Lab Flux vagy a a Google Veo szolgáltatása.

Az egyszerű szöveges utasításokból fotórealisztikus képeket és videókat generáló eszközeiről ismert Midjourney technológiája így a jobb minőségű generált tartalmak létrehozását támogathatja, és abban segítheti a Metát, hogy kitűnjön a rivális közösségi szolgáltatások közül vizuális minőségben. A Midjourney számára pedig komoly lehetőséget jelenthet, hogy a Meta termékein keresztül milliárdok találkozhatnak technológájával. A közösködés előnyös a hirdetők számára is, akik olcsóbban és gyorsabban állíthatnak elő kreatív tartalmakat, ezzel erősítve az elköteleződést a platformokon.

A Meta Platforms pár napja erősítette meg azokat a lapértesüléseket, melyek arról számoltak be, hogy a cég ideiglenesen leállította a toborzást a mesterséges intelligencia megoldásokat fejlesztő divíziója számára, és a toborzási hullámot követő átstrukturálás során fontolóra feszi az AI-részleg méretének csökkentését. Ez várhatóan több, korábban a cég kötelékébe került vezető távozásával járhat, emellett a programozói csapat létszámát is csökkenthetik a vállalatnál.