Célkeresztet tesz rejtőzködő felhasználóira az Apple

Megváltoztatja az egyik legkézenfekvőbb, legkényelmesebben használható, privát e-mail címek védelmére szánt szolgáltatását az Apple, melynek eredményeként a funkcióért fizető ügyfeleket jóval egyszerűbben ki tudják majd szűrni az alkalmazásfejlesztők és weboldal-üzemeltetők.

Az érintett szolgáltatás az iCloud+ felhasználók számára elérhető Hide My Email funkció, mely egy véletlenszerűen generált e-mail címet hoz létre jelenleg az @icloud.com domain alatt, illetve beállít egy levéltovábbítási szabályt, mely a felhasználó tényleges e-mail címére továbbítja az erre a címre beérkező üzeneteket.

Ezt az "eldobható" címet az Apple ökoszisztémájában bármilyen weboldalhoz vagy alkalmazáshoz létre lehet hozni és bármikor törölni is lehet azt, ezzel frappáns választ nyújtva egy makacskodó, az adatvédelmi kereteket vélelmezhetően kevésbé tisztelő webhely spamtevékenységére. A rendszer emellett akkor is kifejezetten jól jöhet, ha egy-egy e-mail címet kérő webshopnak vagy szolgáltatónak bármilyen okból kifolyólag nem kívánja valaki megadni a privát e-mail címét.

Az Apple hétfőn arról tájékoztatta a fejlesztőket, hogy a Hide My Email szolgáltatáshoz a jövőben egységesen új domaint használ majd, így a következő hetekben kiadott új privát e-mail címek végződése egységesen a @private.icloud.com lesz. A tájékoztató szerint a már kiadott privát címek és továbbítási szabályok változatlanok maradnak.

A változásokkal kapcsolatos legfőbb aggály, hogy ezzel azonnal szűrhetők lesznek a maszkolásra használt e-mail címek, ami a szolgáltatás használatát bizonyos helyzetekben teljesen ellehetetleníti.

A fenti, e-mail cím elrejtésére használható funkció csaknem öt éve változatlan formában volt elérhető a iPhone, iPad és Mac felhasználók számára. A Hide My Email az iOS és iPadOS 15, illetve a macOS 12 rendszerekkel vált elérhetővé 2021. szeptemberében.