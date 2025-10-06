Bárkinek küldhetnek titkosított e-mailt az üzleti Gmail-felhasználók

A Google áprilisban kezdte meg egy új, végpontok közötti titkosítási (E2EE) megoldás bevezetését a Gmail vállalati felhasználói számára, mellyel az a célja, hogy a titkosított kommunikációt elérhetőbbé tegye a különböző méretű szervezetek számára, függetlenül a címzett által használt e-mail platformtól. A cég fokozatosan kezdte el bevezetni az újítást bétaverzióban, és terjeszti ki elérhetőségét.

A keresőcég most elkezdte általánosan bevezetni a Gmail ügyféloldali titkosítást (CSE) alkalmazó üzleti felhasználói számára a végponttól végpontig terjedő titkosítással (E2EE) védett e-mailek küldésének lehetőségét, ami abban az esetben is támogatott, ha a címzett másik e-mail szolgáltatást használ. A CSE teszi lehetővé a Google Workspace-szervezetek számára, hogy a Google szerverein kívül tárolt és az ő felügyeletük alatt álló titkosítási kulcsokat használjanak a bizalmas dokumentumok és e-mailek védelméhez.

Az új módszerrel a titkosított e-mail küldéséhez a Gmail-felhasználóknak a „További titkosítás” opciót kell bekapcsolniuk az üzenet írásakor. A megoldás előnye, hogy az IT üzemeltetők és végfelhasználók részéről minimális erőfeszítést igényel. A funkció várhatóan minden Enterprise Plus előfizetéssel és az Assured Controls bővítménnyel rendelkező felhasználó számára elérhető lesz, és a következő két hétben válik általánosan elérhetővé fokozatosan.

Az adatvédelmi törvényekkel összhangban az üzenetet először kliens oldalon titkosítja a szolgáltatás, mielőtt a felhőbe továbbítja, tehát sem a Google, sem más szervezet a címzetten kívül nem férhet hozzá annak tartalmához. Amennyiben a címzett nem Gmail-felhasználó, egy linken keresztül juthat el a Gmail egy zárt verziójához, ahol lényegében ideiglenes vendégfelhasználóként olvashatja el az üzenetet.