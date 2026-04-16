Xbox-kontrollerrel megy neki a Macbook Neo-nak a Microsoft

Az Apple március elején útjára indította valaha volt legolcsóbb számítógépét, a Macbook Neo-t, melyet ráadásul eleve diszkont áron kínál a tanulóknak, hallgatóknak, akik egyébként is a gép elsődleges célcsoportjának számítanak.

A premier valósággal sokkolta a PC-ipart, illetve a szegmensbe mélyen betagozódott beszállítók, így elsősorban a Microsoft számára is veszélyt jelent, mivel az Apple a Neo-val a teljes ökoszisztémát házon belülről képes nyújtani.

A redmondiak ezért most április közepétől új akciókkal igyekeznek magukhoz láncolni az Egyesült Államokban a célcsoportot. A tegnap indult Microsoft College Offer nevű csomagban a tanulók bizonyos új, Windows 11-et futtató PC-kkel 12 hónapig ingyenesen használhatják a cég Microsoft 365 Premium és Xbox Game Pass Ultimate előfizetéseit.

A vásárlók emellett egy speciális, saját tervezésű Xbox kontrollerhez is hozzájuthatnak az akció jóvoltából.

Fontos megkötés, hogy a fenti előfizetéseket csak azok aktiválhatják, akik korábban nem rendelkeztek Xbox Game Pass vagy Microsoft 365 csomagokkal, aki ezt a megkötést meg kívánja kerülni, annak egy másik Microsoft fiókot kell használnia a regisztrációhoz.

Az akcióban a Microsoft legnagyobb PC-gyártó partnerei szinte kivétel nélkül részt vesznek, így a Lenovo, a HP, a Dell, az Acer és az Asus egyaránt kínál kedvezményes, 430-499 dollár közötti áron alsó-középkategóriás windowsos gépeket a legtöbb amerikai értékesítési csatornán.