Mégsem biztos, hogy olyan jó ötlet a világűrbe telepíteni adatközpontokat

Tőzsdére készül a SpaceX, melynek kötelező eleme a bevezetést kísérő tájékoztató dokumentum, melynek a lehető legpontosabb képet kell adni a potenciális befektetők számára az üzletmenethez kapcsolódó várható kockázati tényezőkről.

A tőzsdefelügyelet számára készített S-1 előterjesztés Reuters által megszerzett részletei között a korábbi nyilatkozatokat némileg más színben feltüntető, óvatosságra intő megfogalmazások is szerepelnek a SpaceX ambícióiról különösen az űrbe telepített AI-adatközpontok és az interplanetáris küldetések kapcsán.

Mindkettő kedvenc vesszőparipája a SpaceX első emberének, Elon Musknak, aki a januári világgazdasági fórumon még arról beszélt, hogy az adatközpontok építése a világűrben teljesen kézenfekvő és magától értetődő, hiszen ebben a környezetben lehet a legolcsóbban üzemeltetni a mesterséges intelligenciát kiszolgáló alapvető infrastruktúrát.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Musk elképzelésével egyébként nincs egyedül, Jeff Bezos, az Amazon alapítója, egyben a Blue Origin űripari cég tulajdonosa hasonlóan nyilatkozott a kérdésről tavaly egy turini szakmai rendezvényen, a jelenséget a műholdak természetes evolúciójához hasonlítva.

A SpaceX S-1 -es beadványában ugyanakkor leszögezi, hogy a konkrét megvalósítási projektek jelenleg erősen a kezdeti szakaszban járnak, technikailag rendkívül komplexek és számos olyan megoldásra támaszkodnak, melyeket még nem volt alkalom élesben bevetni,

azaz összességében egyáltalán nem biztos, hogy valaha is üzletileg megtérülők lesznek.

A dokumentum ezután kitér a világűr, mint működési közeg mostoha adottságaira, melyek a kihatnak a rendszerek megbízhatóságára - korábban a két milliárdos, Musk és Bezos ezeket az aggályokat jórészt figyelmen kívül hagyta, illetve mindketten arra hivatkoztak, hogy a világűrben kvázi korlátlanul rendelkezésre áll az energia, emellett az adatközpontok hűtése is megoldott.

A SpaceX egyébként már útjára indította az alacsony Föld körüli pályára tervezett műholdhálózatból álló AI-adatközpont hatósági engedélyeztetési folyamatát. A cég február elején egymillió műhold felbocsátására kért engedélyt a Federal Communications Commission-tól (FCC), ami minden eddigi kontingensnél nagyobb flottát jelentene - a SpaceX Starlink flottája jelenleg például nagyjából 11 ezer műholdból áll.