Mától könnyebb elállni az online kötött szerződésektől

A mai nappal hatályba lép az a kormányrendelet, mely előírja a Magyarországon működő webshopok üzemeltetői, illetve digitális úton szolgáltatásokat értékesítő szervezetek számára a korábbinál egyszerűbb szerződésbontási lehetőséget.

Az EU-s jogharmonizáció útján létrejövő új szabályozás alapvető célja, hogy a fogyasztó számára az elállási, illetve felmondási folyamat ugyanolyan egyszerű legyen, mint maga a szerződéskötés, illetve vásárlás.

Ennek részeként a webshop-üzemeltetőknek és szolgáltatóknak június 19-től el kell helyezniük a felület központi helyén egy új, online elállási folyamatot elindító menüelemet, mely egy olyan funkcionális oldalra kell vezessen, ahol a jogszabályok értelmében a vásárló egyértelműen közölheti elállási szándékát, megadhatja a nevét, a rendelése adatait, illetve elérhetőségeit.

A jogszabály rendelkezik arról is, hogy ezt az elállási lehetőséget nem lehet előzetes webshopos regisztrációhoz kötni, ugyanakkor ha egy regisztrált felhasználó él a lehetőséggel, a bejelentkezést követően a fenti adatait a rendszernek automatikusan ki kell tudnia olvasnia - ilyenkor maga az elállási folyamat tényleg csak néhány kattintást vesz igénybe.

A fenti kötelezettségek jelentős fejlesztési terhet raknak különösen a piac kisebb hazai szereplőinek vállára, a vásárlókban ugyanakkor az uniós szabályozás tovább tudatosíthatja, hogy élhetnek elállási jogukkal, illetve azt a korábbinál egyszerűbben is tehetik meg.