Megszűnik a Dropbox korlátlan üzleti csomagja

A Microsoft és a Google példáját követve a Dropbox is megszünteti korlátlan felhőalapú tárhely-csomagját, válaszul arra, hogy a felhasználók egyre nagyobb része magáncélokra használta a fizetős, tárolási korlátokat nem tartalmazó opciót - jelentette be a cég blogposztjában.

A Dropbox legdrágább, felhasználónként havi 18 euróba kerülő, Advanced néven elérhető prémium szintjét eredetileg vállalkozásoknak és szervezeteknek célozta a szolgáltatás, azonban a közelmúltban egyre népszerűbbé vált kriptotavaluta-bányászatban való használata, illetve a visszaélések közt elterjedt a szolgáltatás továbbértékesítése is.

A visszaélések különböző formái aránytalanul sok tárhelyet emésztenek fel amellett, hogy a platform stabilitását is veszélyeztetik az elsődlegesnek számító, valódi üzleti ügyfelek számára, a Dropbox szerint a visszaélők több ezerszeresét foglalják el a valódi üzleti felhasználók által fogyasztott tárhelymennyiségnek.

A szolgáltatás frissített, november elsején hatályba lépő szabályzata a problémára válaszoló új megközelítést alkalmaz: az Advanced csomag új ügyfelei a jövőben 15 TB kezdő tárhelyet kapnak három licenccel az egész csapatra vonatkozóan, ami a cég tájékoztatása szerint 100 millió dokumentum, vagy 7500 órányi HD videó tárolására elegendő, a mennyiség további 5 TB-tal növelhető licencenként.

A licencenként 35 TB-nál kevesebbet használó meglévő Advanced ügyfelek tárhelye megmarad,és további 5 TB-ot kapnak a következő öt évre extra költségek nélkül. Így a korlátlan csomag megszüntetésével lényegében senkinek nem törlik az adatait, a szolgáltató szerint ráadásul mindössze a felhasználók egy százaléka igényel 35 TB-nál több tárhelyet, velük egyenként egyeztetnek a további lehetőségekről.

A Dropbox lépése egy szélesebb iparági trendet tükröz, korábban az Apple és az Amazon is felülvizsgálták a tárhelyszolgáltatásuk árait, utóbbi 2017-ben szüntette meg a korlátlan csomagját, a Microsoft már 2015-ben hasonlót lépett. 2020-ban a Google Drive is megszüntette a korlátlan tárolás lehetőségét, a keresőóriás is egyre több szolgáltatásában számol le a korlátlansággal.