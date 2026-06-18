Jövőre jöhetnek a HDMI 2.2-t támogató első eszközök

A HDMI (High Definition Multimedia Interface) felett bábáskodó nyílt iparági konzorcium, a HDMI Forum még tavaly év elején jelentette be a HDMI 2.2-es verzióját, majd pár hónappal később véglegesítette a specifikációt is. A Computex 2026-on elhangzott legfrissebb információk alapján már azt is tudni lehet, hogy az első HDMI 2.2-kompatibilis televíziók és monitorok várhatóan 2027-ben kerülhetnek piacra.

A HDMI Licensing Administrator szerint a chipgyártók idén kezdik el tesztelni az új FRL2 chipeket (Fixed Rate Link), így jövőre akár 96 gigabites HDMI 2.2 terméket is láthatunk majd a piacra kerülni, főleg monitorokat és tv-ket. Mivel korábban a HDMI 2.1 bejelentésétől az első eszközök megjelenéséig szintén két év telt el, így az új szabvány esetében sem meglepő ez az ütemezés.

A 2017-ben bemutatott HDMI 2.1-t követő új verzió specifikációival már megközelíti a DisplayPort 2.1 képességeit, és jelentősen kiterjeszti a filmesek és játékfejlesztők lehetőségeit. A 2.1-es verzió 48 Gbps-es maximális adatátviteli sebességét duplájára, 96 Gbps-re sikerült növelni, tehát kevesebb tömörítést igényelnek majd az átvitel során a nagyfelbontású képi információk, ráadásul magasabb színmélység elérése mellett tud mindez megvalósulni.

A HDMI 2.2 képes tömörítetlen 4K felbontást akár 240 Hz-en (a jelenlegi HDMI csak Display Stream Compression, más néven DSC használatával képes erre), vagy tömörítetlen 4K felbontást 480 Hz-en, tömörítetlen RGB 8K felbontást pedig 60 Hz-en továbbítani. A gyakorlatban ez még több részletet és folyékonyabb mozgást jelent a megjelenítésre szánt tartalmak továbbítása során, amit főleg a virtuális valósághoz írt alkalmazások aknázhatnak ki.

A FlatpanelsHD szerint a HDMI 2.2 egyik fő fogyasztói kockázata a fragmentáció lehet, mivel a gyártók különböző sávszélesség-szinteket implementálhatnak (pl. 64, 80 vagy 96 Gbps), így a „HDMI 2.2” felirat egy termék dobozán önmagában nem garantálja majd a teljes képességkészletet, továbbá a használt kábel és az eszköz tanúsítása is fontos lesz. A vásárlóknak a jövőben tehát még nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a pontos specifikációkra, hogy ne dőljenek be a hangzatos marketingfogásoknak.

HDMI-kábel a rengetegben

A minden korábbinál nagyobb sávszélesség biztosításához egy új kábeltípus is szükségessé válik, ezek lesznek az Ultra96 jelzésű kábelek, amelyek két méteres távolságban működnek az említett teljesítményszinten. Ezek már kötelezőek a teljes HDMI 2.2 funkcionalitás kihasználásához, mivel a régebbi „Ultra High Speed” (48 Gbps) kábelek csak részleges kompatibilitást biztosítanak.

A HDMI-kábeleket jelenleg Standard, High Speed, Premium High Speed ​​és Ultra High Speed utótagokkal különböztetik meg a piacon, de ezek az elnevezések nem igazán beszédesek.

A HDMI 2.2-vel az Ultra96 név egyértelművé teszi, hogy a kábel támogatja az új specifikációt és az akár 96 Gbps sávszélességet.

Az audió és a videó szinkronizációját támogató Latency Indication Protocol, azaz LIP támogatása egy másik fontos funkcionális újítás lesz, ami például a soundbarok felhasználóinak lesz előnyös. A LIP célja a hang késésének és a „lip sync” hibák csökkentése, a videó/audio késleltetési problémákat kezelik, így különösen a soundbarok, AV erősítők, és a több eszközök átvezetett házimozi rendszerek esetében lesz hasznos.

A HDMI 2.2 nagy eséllyel nem a hétköznapi TV-nézőket fogja lenyűgözni elsősorban, mivel a jelenlegi 4K/120 Hz-es világban a HDMI 2.1 még hosszú ideig elég lesz a legtöbb felhasználónak. A minőségbeli előrelépést inkább a PC-s és e-sport játékosok, professzionális tartalomgyártók, VR/AR tartalmak, vagy a jövőbeli 8K–16K kijelzők piaca fogja kiaknázni. Ez azonban egy hosszabb folyamat lesz, mivel a mai konzolok és TV-k többsége még nem használja ki a HDMI 2.1 teljes sávszélességét, miközben a 8K és 16K tartalom továbbra is erősen korlátozott.