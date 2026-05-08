Szó szerint mindent megadnak a memóriáért a techcégek
Számos szempontból példátlan helyzetet teremtett a memóriapiaci ellátási lánc elmúlt nagyjából egy évben tapasztalható túlkeresleti helyzete - ahol korábban jellemzően a megrendelők diktáltak, most ők lennének képesek gyakorlatilag mindent megtenni annak érdekében, hogy hozzájussanak az AI-adatközpontok bővítéséhez elengedhetetlen memóriachipekhez.
Immár nem csak minden pénzt, hanem minden egyéb támogatást is megadnának a nagy technológiai cégek a memóriagyártóknak azért, hogy azok minél több memóriachipet legyenek képesek gyártani a számukra - a sajtóhoz már olyan hírek is eljutottak, melyek szerint a megrendelők készek finanszírozni a gyártási kapacitás bővítését, de a gáláns ajánlatok komoly csapdába is ejtheti a gyártókat.
Az egyik legnagyobb memóriagyártó, a dél-koreai SK Hynix esete jól mutatja, hogy a mesterséges intelligenciában utazó nagy technológiai cégek mennyire kétségbeesetten próbálnak maguknak lekötni gyártókapacitást.
A Reuters ugyanis több forrásból is úgy értesült, hogy a vállalat nagyobb megrendelői készek befektetni az új gyártósorok építésébe vagy éppen konkrét eszközöket, pl. levilágítóberendezéseket vásárolnának a cégnek (ezek darabonként több százmillió dolláros beruházást jelentenek) a nagyobb volumenű kiszolgálás reményében.
A memóriagyártók azonban a források szerint egyelőre ellenállnak a kísértésnek, mivel egy ilyen finanszírozási megállapodás jelentős mértékben növelné a kitettségüket egy-egy megrendelő felé, illetve az árazást tekintve is megkötné a kezüket, ami a memóriapiac korábban tapasztalt meglehetősen hektikus változásai miatt kockázatos lehet számukra - igaz, abban az iparág jó része egyetért, hogy a kereslet-kínálati arány eltolódása ezúttal jóval tartósabb lehet, mint korábban bármikor.
Az SK Hynix, illetve a piac többi szereplője ráadásul egyáltalán nem forráshiányosak, amit jól mutat, hogy a memóriagyártók a TSMC után jelenleg a legnagyobb árbevétellel és nyereséghányaddal rendelkező ázsiai cégeknek számítanak - a Samsung profitja például a memóriapiaci krízisnek és az árak kilövésének az első negyedévben több mint a nyolcszorosára nőtt, amit jelentős mértékben a memóriachipek eladásából hozott össze a cég.
A gyártósorok finanszírozása más technológiai szegmensekben már kevésbé számít szokatlannak. Az Apple például korábban több beszállítóját is támogatta akár jelentős összegek előre fizetésével, akár konkrét eszközvásárlásokkal - az adott gyártósorra megszerzett exkluzivitásért cserébe.