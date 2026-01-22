AI chatbottá evolválódhat az Apple Sirije

Az Apple eddig sem leplezte, hogy a továbbfejlesztett Siri megjelenését az AI-megoldások fejlesztése során fellépő nehézségek hátráltatják. Tavaly nyáron reppent fel először a híresztelés, hogy a segítség a Gemini modellt fejlesztő Google oldaláról érkezhet, és a cupertinóiak akár évi egymilliárd dollárt fizethetnek a riválisnak azért, hogy átmenetileg kisegítse őt a Siri „agyának" fejlesztése során. A partnerséget év elején hivatalosan is bejelentették a felek, és kiderült, hogy a Google Gemini modellek nemcsak az új Sirit hajtják majd, hanem az Apple Intelligence funkciók fejlesztéséhez is alapot adnak.

Iparági bennfentes forrásoknak köszönhetően érkeznek az újabbnál újabb infók, és mostanra már szinte biztosnak tűnik, hogy a jelenlegi, parancsalapú segítségnyújtó hangasszisztens a jövőben egy teljes értékű, generatív AI chatbottá fejlődik, mely hasonló élményt nyújthat a ChatGPT, Google Gemini és más nagy nyelvi modelleken alapuló szolgáltatásokhoz. A projektet eddig „Campos” kódnéven emlegetik a belsősök, és állítólag ez lehet az Apple első valódi AI-chatbotja, mely beépített funkcióként lesz elérhető a cég valamennyi termékén, így az iPhone-okon, iPadeken és Mac számítógépeken.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen. Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

Chatbotként a Siri nem csak egyszerű utasításokra tud majd válaszolni, hanem folyamatos, a kontextust figyelembevevő párbeszédekkel tud dolgozni. Az eddigi információk alapján támogatja a hangalapú és szöveges interakciókat, és képes lesz szöveg, kép, kód generálására, összefoglalók készítésére és dokumentumok elemzésére. Ugyan ezek a képességek már mind jellemzik az elterjedt AI-chatbotokat, az Apple-nek végre lesz egy integrált saját megoldása.

A Siri chatbotot nem külön alkalmazásként, hanem az Apple operációs rendszereibe mélyen beágyazva lehet majd elérni. Ennek előnye, hogy az összes natív alkalmazással együttműködhet, tehát képes lesz kezelni akár az eszközbeállításokat, a fotók és üzenetek tartalmait, összességében személyre szabottabb válaszokat tud adni a „klasszikus” Sirinél. A cupertinóiak állítólag a júniusi Worldwide Developers Conference-en tervezik bemutatni az új Sirit, mielőtt szeptemberben piacra dobná. Ez lehet az iOS 27, iPadOS és macOS 27 fő újdonsága a bemutatón, miközben a többi frissítés főként a rendszerek stabilitását célozza.