Harmincöt év után bemutatta első saját CPU-ját az Arm

Nagyjából 35 évig tartó, processzorarchitektúrák fejlesztésére fókuszáló, illetve az így elkészült dizájnok licencelésére épülő üzleti modellt követően előállt első, saját fejlesztésű, saját maga által létrehozott processzorával a brit Arm Holdings.

Az AGI CPU névre keresztelt adatközponti megoldást egy keddi rendezvényen mutatta be személyesen Rene Haas, a vállalat vezérigazgatója, aki közölte, hogy az új chipnek köszönhetően a vállalat éves árbevétele öt év múlva több mint a hatszorosára, nagyjából 25 milliárd dollárra nőhet majd.

Az Arm első saját processzora egy speciális, mesterséges intelligencia adatközpontokba szánt megoldás, mely a következtetéses (inferencia) feladatokra lett optimalizálva - ez a terület az iparági szereplők szerint a mesterséges intelligencia rendszerek üzemeltetésének tanítást követő fázisaiban kulcsszerepet játszik majd, kvázi átvéve a tanítási folyamathoz használt GPU-k szerepét, illetve kiegészítve azokat.

Az újdonság az Arm Neoverse platformjára épül, akárcsak az AWS Gravitron és az Nvidia Vera processzorai, a rendszerek pedig rackenként 64, egyenként 136 processzormagból álló CPU-t tartalmazhatnak majd.

A cég szerint az AGI CPU wattonkénti számítási kapacitása a duplája az x86-os rendszerekkel összehasonlítva, Haas pedig egyenesen azt állította a bemutató során, hogy az egység a világ leghatékonyabb, agentic AI megoldásokhoz szánt processzora lesz.

Az AGI CPU-t nem teljesen egyedül fejlesztette az Arm, a munkálatokba beszállt ugyanis az első számú partnernek tekintett Meta, mely az AI-szegmensben riválisaival ellentétben eddig nem rendelkezett saját tervezésű processzorral. Az újdonság ennek megfelelően elsősorban a Meta AI-adatközpontjaiba kerül majd, de az ügyfelek között már ott sorakozik előzetesen az OpenAI, a Cloudflare, az SAP és az SK Telecom is.

A processzort a világ legnagyobb szerződéses chipgyártója, a TSMC gyártja a cég 3 nm-es gyártósorain. A tömeggyártás várhatóan az év második felében kezdődhet, a tesztgyártás megfelelő ütemben zajlik - jelentette be az Arm kedden.