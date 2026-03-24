Kevésbé lesznek idegesítők a Windows-frissítések

Szinte fenyegetésnek érződött, amikor a Microsoft 2015 őszén bejelentette, hogy a Windows 10 ajánlott kategóriájú frissítésként érkezik meg az eszközökre, aminek egyik következménye az volt, hogy az automatikus telepítésre állított gépeken a telepítő magától elindult, ezzel kellemetlen helyzeteket előidézve. Az újdonság tehát az volt, hogy a felhasználónak manuálisan kellett beavatkoznia, ha nem szerette volna a Windows 10-et. Ez magával hozta azt is, hogy a redmondi cég némileg visszaélt a hatalmával, és plusz alkalmazásokat kezdett el szállítani a felhasználóknak - manapság pedig minden frissítéssel újabb nemkívánatos Copilot AI gombok landolhatnak a rendszerben, vagy a hibás frissítések akár a rendszer rendeltetésszerű működését is akadályozhatják. Arról nem is beszélve, mennyi kellemetlenséget okoztak már a váratlanul elindult telepítési folyamatok.

Miután az elmúlt időszakban szintén egy ilyen hibás frissítés landolt a gépeken, a Microsoft a napokban bejelentette, hogy lazítja a gyeplőt a Windows 11 frissítések terjesztésénél, és átalakítja a Windows Update-et annak érdekében, hogy kezelje a váratlan frissítésekkel kapcsolatos évek óta érkező felhasználói panaszokat.

Fejleszd tudásod security, ethical hacker, pentester irányba! (x) NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most! NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most!

Fejleszd tudásod security, ethical hacker, pentester irányba! (x) NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most!

Ugyan az automatikus frissítés metódusa nem fog teljes egészében eltűnni, a Windowsért felelős részleg vezetője, Pavan Davuluri elárulta, hogy lehetőség lesz a frissítések határozatlan ideig tartó szüneteltetésére (jelenleg ez legfeljebb 5 hétig húzható el), vagy az azonnali telepítés nélküli letöltésre. Ennek eredményeként lehetséges lesz újraindítani, vagy leállítani a rendszert anélkül, hogy utána a rendszer a frissítés telepítését követelné meg a gép használathoz.

Az egyszerűsített Windows Update-es folyamat mindössze havi egy újraindítást igényel majd, de egyelőre nem világos, hogy a frissítések folyamatosan érkeznek-e a számítógépre, vagy csak egyszer, és akkor lesz szükség az újraindításra. Ezzel a metódussal jó eséllyel kevesebbszer fordul majd elő, hogy az éjszaka folyamán váratlanul frissült gép reggel esetleg nem működik rendeltetésszerűen.

Az operációs rendszerhez érkező jövőbeli fejlesztésekkel kapcsolatban a Microsoft célkitűzésként fogalmazta meg a teljesítmény javítását és a stabilitást, a memóriafogyasztás csökkentését, a Fájlkezelő és más alkalmazások gyorsabb indítását és futtatását, miközben megbízhatóbb illesztőprogramokat szeretne szállítani. A változtatások egyelőre csak teszteli a cég, és a következő hetekben kezdődhet meg a bevezetésük.