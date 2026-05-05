Minden lemaradását behozta az RCS, csak túl későn

Az iOS 26.5 -ös verziójának jövő héten esedékes megjelenésévell rég várt funkció élesedhet az Apple operációs rendszerében, mely végre-valahára lehetővé teszi, hogy egy iPhone-tulaj és egy androidos okostelefont használó minden különösebb hercehurca nélkül tudjon egymással titkosított csatornán szöveges üzenetet váltani - vagy éppen médiatartalmakat küldeni.

Mindezt az RCS (Rich Communication Services) szabvány, illetve az ahhoz tartozó Universal Profile tavaly elfogadott 3.0-s verziója teszi lehetővé, mely megkapta azt a specifikált E2EE támogatást, melyben minden érdekelt - de elsősorban az Apple és a Google - meg tudott egyezni.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat. Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

A meglehetősen hányattatott sorsú RCS egyik legnagyobb zászlóvivője eleinte a Google volt, mely egy, az SMS-ek kvázi utódjának, azok népszerűségével felérő, minden okostelefon által kezelni képes üzenetküldő rendszert vizionált.

A szabvány fejlesztésébe aztán később beszállt az iparági szereplőket, így a mobilgyártók mellett elsősorban az operátorokat tömörítő GSM Association (GSMA) is, az Apple ugyanakkor hallani sem akart semmiféle univerzális üzenetküldő protokollról, mely saját zárt megoldásának, az iMessage-nek a funkcióival rendelkezik.

Végül a cég szabályozói nyomásra engedett, és az iOS 18-as főverziótól kezdve bevezette a korlátozott RCS-támogatást, az androidos mobilok és iPhone-ok közti üzenetküldés végponti titkosítását pedig az iOS 26.4 -es verziójától, idén februárban kezdte el tesztelni.

A tesztfázis után az iOS 26.5-tel ér el a nyílt bétaállpotba a titkosított, keresztplatformos RCS-üzenetkezelés, ám az nem válik minden kompatibilis készülékkel rendelkező felhasználó számára automatikusan elérhetővé.

Passzív ellenállás

A protokollt ugyanis támogatnia kell annak a mobilhálózatnak is, melyhez a telefon csatlakozik, az operátorok azonban két aspektusból is ellenérdekeltek abban, hogy az RCS-ből új SMS legyen. Egyrészt a Universal Profile 3.0-nak megfelelő implementáció beruházást igényel a részükről, másrészt az RCS ezzel komolyan beleharapna a folyamatosan csökkenő, de még így is a legnagyobb árréssel kecsegtető SMS-forgalomba.

Magyarországon az iPhone-ok esetében jelenleg kizárólag a Magyar Telekom kínál RCS-alapú üzenetküldést az iOS 26.3-as főverziója óta, az operátor a Deutsche Telekom infrastruktúráján keresztül szolgálja ki a keresztplatformos RCS-üzenetváltást.