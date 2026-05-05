Minden lemaradását behozta az RCS, csak túl későn
Az RCS üzenetküldő protokoll 2026 májusában egy fontos funkciót tekintve utoléri a versenytársakat, és bár a népszerű chatplatformokkal szemben még előnyökkel is szolgál, az iparág - azon belül is legfőképpen az Apple - mégis közös erővel gáncsolta ki az ígéretesnek tűnő rendszer lábait.
Az iOS 26.5 -ös verziójának jövő héten esedékes megjelenésévell rég várt funkció élesedhet az Apple operációs rendszerében, mely végre-valahára lehetővé teszi, hogy egy iPhone-tulaj és egy androidos okostelefont használó minden különösebb hercehurca nélkül tudjon egymással titkosított csatornán szöveges üzenetet váltani - vagy éppen médiatartalmakat küldeni.
Mindezt az RCS (Rich Communication Services) szabvány, illetve az ahhoz tartozó Universal Profile tavaly elfogadott 3.0-s verziója teszi lehetővé, mely megkapta azt a specifikált E2EE támogatást, melyben minden érdekelt - de elsősorban az Apple és a Google - meg tudott egyezni.
A meglehetősen hányattatott sorsú RCS egyik legnagyobb zászlóvivője eleinte a Google volt, mely egy, az SMS-ek kvázi utódjának, azok népszerűségével felérő, minden okostelefon által kezelni képes üzenetküldő rendszert vizionált.
A szabvány fejlesztésébe aztán később beszállt az iparági szereplőket, így a mobilgyártók mellett elsősorban az operátorokat tömörítő GSM Association (GSMA) is, az Apple ugyanakkor hallani sem akart semmiféle univerzális üzenetküldő protokollról, mely saját zárt megoldásának, az iMessage-nek a funkcióival rendelkezik.
Végül a cég szabályozói nyomásra engedett, és az iOS 18-as főverziótól kezdve bevezette a korlátozott RCS-támogatást, az androidos mobilok és iPhone-ok közti üzenetküldés végponti titkosítását pedig az iOS 26.4 -es verziójától, idén februárban kezdte el tesztelni.
A tesztfázis után az iOS 26.5-tel ér el a nyílt bétaállpotba a titkosított, keresztplatformos RCS-üzenetkezelés, ám az nem válik minden kompatibilis készülékkel rendelkező felhasználó számára automatikusan elérhetővé.
Passzív ellenállás
A protokollt ugyanis támogatnia kell annak a mobilhálózatnak is, melyhez a telefon csatlakozik, az operátorok azonban két aspektusból is ellenérdekeltek abban, hogy az RCS-ből új SMS legyen. Egyrészt a Universal Profile 3.0-nak megfelelő implementáció beruházást igényel a részükről, másrészt az RCS ezzel komolyan beleharapna a folyamatosan csökkenő, de még így is a legnagyobb árréssel kecsegtető SMS-forgalomba.
Magyarországon az iPhone-ok esetében jelenleg kizárólag a Magyar Telekom kínál RCS-alapú üzenetküldést az iOS 26.3-as főverziója óta, az operátor a Deutsche Telekom infrastruktúráján keresztül szolgálja ki a keresztplatformos RCS-üzenetváltást.